Παρέμβαση υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα κάνουν, μέσω των «ΝΕΩΝ», δύο προβεβλημένα μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου.

Μιλώντας στο περιθώριο μιας μείζονος ενδιαφέροντος εκδήλωσης της ελληνικής διασποράς, που διοργανώθηκε στο Νάσβιλ του Τενεσί, ο Τζον Σαρμπάνης και ο Κρις Πάππας, εκ των πλέον δραστήριων ελληνοαμερικανών βουλευτών, καλούν τη Βρετανία να επιτρέψει την επανένωση των αριστουργημάτων της κλασικής αρχαιότητας στον γενέθλιο τόπο τους.

Ιδανική στέγη

«Τα Γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν ζωτικό στοιχείο της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας» δήλωσε ο Σαρμπάνης, βουλευτής των Δημοκρατικών από το Μέριλαντ.

«Η επιστροφή τους στην Αθήνα θα καταστήσει εφικτή την επανένωση αυτών των θαυμάσιων έργων στον τόπο προέλευσής τους και στο πολιτιστικό και ιστορικό πλαίσιο που τους αρμόζει.

Εκεί θα μπορέσουν να εκτεθούν σε όλο τους το μεγαλείο» πρόσθεσε το μέλος της επιδραστικής Ομάδας Ελληνικών Θεμάτων (Hellenic Caucus) της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Το Μουσείο Ακρόπολης, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για τον σκοπό αυτόν, αποτελεί την ιδανική στέγη για τη διαφύλαξη και την έκθεση των Γλυπτών» κατέληξε ο 62χρονος ομογενής πολιτικός, ο οποίος, μαζί με άλλα μέλη του Κογκρέσου, έχει στείλει επιστολές σε δύο βρετανούς πρωθυπουργούς – τον Μπόρις Τζόνσον και τον Ρίσι Σούνακ – ζητώντας τους να δρομολογήσουν τη μόνιμη επιστροφή των αρχαιοελληνικών τεχνουργημάτων.

Δέουσα τιμή

«Η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα είναι μια πράξη που θα αποδώσει τη δέουσα τιμή στην παρακαταθήκη της αρχαίας Ελλάδας» είπε στα «ΝΕΑ» ο Πάππας, ο οποίος είναι συμπρόεδρος του Hellenic Caucus.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να τα επιστρέψει στη γενέτειρά τους, την Αθήνα, από την οποία αποσπάστηκαν βιαίως, και να επιτρέψει στους επισκέπτες να τα θαυμάσουν και να τα εκτιμήσουν όλα μαζί ενωμένα, ως μέρος ενός ευρύτερου συνόλου, στο ιστορικό και φυσικό περιβάλλον τους» συμπλήρωσε ο 44χρονος βουλευτής των Δημοκρατικών που εκπροσωπεί την περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ.

Επανένωση

Αμφότεροι οι βουλευτές συναντήθηκαν, τον περασμένο Ιούλιο, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την επίσκεψη του έλληνα πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

Η εκδήλωση «Heritage Weekend» της Εθνικής Ελληνικής Κοινότητας (National Hellenic Society) στο Νάσβιλ είχε ως κεντρικό θέμα την επανένωση των έργων που σχεδίασε ο Φειδίας.

Η πρωτεύουσα του Τενεσί φέρει το προσωνύμιο «Αθήνα του Νότου», εξαιτίας των πολυάριθμων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που στεγάζει.

Υπάρχει όμως και μια πρόσθετη σύνδεση με την ελληνική πρωτεύουσα: η πόλη του αμερικανικού Νότου φιλοξενεί έναν… δεύτερο Παρθενώνα.

Δεύτερος Παρθενώνας

Πρόκειται για πιστό αντίγραφο, σε πραγματικές διαστάσεις, του ναού της Αθηνάς Παρθένου που σχεδίασαν ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης – η «made in USA» εκδοχή του φέρει την υπογραφή του αρχιτέκτονα Γουίλιαμ Κρόφορντ-Σμιθ.

Ο Παρθενώνας του Νάσβιλ, στο Σεντένιαλ Παρκ, ανεγέρθηκε το 1897. Στο εσωτερικό του κτίσματος, που σήμερα λειτουργεί ως μουσείο, δεσπόζει ένα – ύψους περίπου 13 μέτρων – χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς.

Και ο Desmond Child!

Στη σκιά του «άλλου Παρθενώνα» συνάντησα τον Ντέσμοντ Τσάιλντ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε φανατικό υπέρμαχο του επαναπατρισμού των Γλυπτών.

«Το γεγονός ότι αφαιρέθηκαν από τον Παρθενώνα συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και του παγκόσμιου πολιτισμού» είπε στα «ΝΕΑ» ο 71χρονος αμερικανός τραγουδοποιός, συνθέτης και παραγωγός.

«Ο Παρθενώνας είναι ένα από τα θαύματα του κόσμου. Ανήκει στην ανθρωπότητα.

Θεματοφύλακες

Κι εμείς οι άνθρωποι είμαστε θεματοφύλακες της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς» υπογράμμισε. «Αυτό που έγινε πρέπει να διορθωθεί. Για να ιδωθούν τα Γλυπτά ως έργο τέχνης πρέπει να επανενωθούν και να εκτεθούν ως ενιαίο έργο».

Ο Τσάιλντ, ο οποίος έχει υπογράψει ορισμένες από τις πιο διαχρονικές διεθνείς επιτυχίες (από το «Livin’ on a Prayer» των Bon Jovi και το «I Was Made for Lovin’ You» των Kiss, ως το «Dude [Looks Like a Lady]» των Aerosmith και το «Livin’ la Vida Loca» του Ρίκι Μάρτιν), είναι πεπεισμένος ότι η επανένωση θα γίνει πράξη. «

Στο Λονδίνο, τα Γλυπτά κάνουν… σύντομες διακοπές.

Σκεφτείτε το: φιλοτεχνήθηκαν στην Αθήνα πριν από 2.500 χρόνια, ενώ στο Λονδίνο βρίσκονται 200 χρόνια.

Ηρθε η ώρα

Ηρθε η ώρα να επιστρέψουν από τις διακοπές τους στο σπίτι τους!». Ο διάσημος αμερικανός καλλιτέχνης, ο οποίος κάθε καλοκαίρι, εδώ και 16 χρόνια, παραθερίζει στην Ελλάδα («στην αγαπημένη μου Φολέγανδρο»), διοργάνωσε τον Ιούνιο του 2022 συναυλία στο Ηρώδειο για την επανένωση των Γλυπτών.

Οπως αποκαλύπτει, σχεδιάζει να επαναλάβει, «ίσως του χρόνου», αυτή τη συναυλία στο Λονδίνο. «Είναι ένας τρόπος να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο για τη σημασία της επανένωσης. Θέλω να πω σε όλους το εξής: αν θέλετε να δείτε τα Γλυπτά, ελάτε στην Αθήνα. Κάθε βρετανός πολίτης είναι ευπρόσδεκτος να τα δει εκεί. Αλλά και οι πολίτες όλου του κόσμου, διότι, όπως είπα, ανήκουν σε όλη την ανθρωπότητα».

Το Parthenon Project.

Στην εκδήλωση μίλησε και η διευθύντρια του Parthenon Project, Μελίσσα Λέφα, η οποία ανέπτυξε την πρόταση του οργανισμού για την επιστροφή των Γλυπτών: «Προτείνουμε μια φιλόδοξη πολιτιστική σύμπραξη που θα είναι αμοιβαία επωφελής για την Ελλάδα και τη Βρετανία» ανέφερε η κόρη του ιδρυτή του Parthenon Project, Γιάννη Λέφα, η οικογένεια του οποίου έχει ισχυρές διασυνδέσεις στη Βόρεια Αμερική.

«Η λύση win-win που έχουμε επεξεργαστεί αποτελείται από τέσσερις άξονες: Πρώτον, την πλήρη και μόνιμη επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Δεύτερον, τον παραμερισμό του ζητήματος της ιδιοκτησίας και την εφαρμογή της αρχής “συμφωνούμε ότι διαφωνούμε”. Τρίτον, τη σύσταση ενός ιδρύματος που θα χορηγεί υποτροφίες σε σπουδαστές των δύο χωρών.

Τέταρτον, τη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων με άλλα ελληνικά τέχνεργα στο Βρετανικό Μουσείο».

Ο οργανισμός προτείνει τη μετονομασία της Duveen Gallery, η οποία σήμερα στεγάζει τα Γλυπτά, σε «Prince Philip Hellenic Gallery». «Θέλουμε να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική τέχνη παρουσιάζεται στο Λονδίνο.

Ανακαίνιση

Το Βρετανικό Μουσείο έχει προαναγγείλει μια μείζονα ανακαίνιση. Αυτό μάς δίνει μια ευκαιρία να υλοποιήσουμε την πρότασή μας για τη δημιουργία αυτής της αίθουσας που, για συμβολικούς λόγους, θα φέρει το όνομα του πρίγκιπα Φιλίππου» εξήγησε η Λέφα, δηλώνοντας αισιόδοξη ότι τα Γλυπτά θα επιστραφούν: «Εχουμε δει θετικά σημάδια από τη νέα κυβέρνηση των Εργατικών και είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες για λύση».

Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ, ο οποίος δήλωσε ότι «λατρεύει την πρόταση του Parthenon Project», επισήμανε ότι «ενδεχομένως να χρειαστεί μια εκστρατεία συλλογής χρημάτων για την κάλυψη του κόστους μεταφοράς των Γλυπτών στην Ελλάδα».

National Hellenic Society

Θα συνεισέφεραν σε αυτόν τον σκοπό οι Ελληνες της Αμερικής; Ναι, απαντούν ανενδοίαστα οι εκπρόσωποι της National Hellenic Society (NHS), ενός οργανισμού που απαρτίζεται από σημαντικούς παράγοντες του ελληνοαμερικανικού λόμπι.

«Η ελληνική ομογένεια της Αμερικής θα βοηθήσει κάνοντας δωρεές. Αν υπάρξουν οι κατάλληλες δομές για να προχωρήσει με οργανωμένο τρόπο αυτή η πολιτιστική σύμπραξη, βεβαίως οι Ελληνες στις ΗΠΑ θα δώσουν χρήματα» είπε στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος της NHS, Ντρέικ Μπεχράκης.

Ισχυρό κίνημα

«Είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει υποστήριξη από ελληνοαμερικανούς βουλευτές. Το κίνημα της επανένωσης είναι πολύ ισχυρό.

Πιστεύω ότι τα Γλυπτά θα γυρίσουν στο σπίτι τους» συμπλήρωσε ο Μπεχράκης, ο οποίος είναι πρόεδρος της επενδυτικής εταιρείας ακινήτων Marwick Associates και αναπτύσσει έντονη φιλανθρωπική και φιλελληνική δραστηριότητα (υποτροφίες σε σπουδαστές, δωρεές κ.ά.).

«Αν χρειαστεί να διεξαχθεί συλλογή χρημάτων, η ελληνική διασπορά στις ΗΠΑ θα βοηθήσει με δωρεές.

Οταν υπάρχει ένας σκοπός που σε αγγίζει, όταν μια εκστρατεία μπορεί να εμπνεύσει τους ανθρώπους, τότε θα δώσουν χρήματα γι’ αυτόν τον σκοπό.

Η ομογένεια

Σίγουρα θα συνεισφέρει η ελληνική ομογένεια» τόνισε ο διευθυντής της NHS, Αρτ Δημόπουλος.

Κατόπιν, αναφέρθηκε στην ελληνική παροικία των ΗΠΑ. «Σε όποιον τομέα και αν κοιτάξετε, θα βρείτε Ελληνες στην κορυφή. Εχουμε μια εκπληκτική κοινότητα, χάρη στην ελληνική μας παράδοση, αλλά και σε μια χώρα που μας έδωσε ευκαιρίες και εξακολουθεί να είναι αξιοκρατική».

Το πάνελ για τα Γλυπτά συντόνισε ο διακεκριμένος ελληνοαμερικανός πολιτικός επιστήμονας Μπιλ Ανθόλις, διευθύνων σύμβουλος του Miller Center του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια.

Στη συζήτηση μετείχαν ο Μάριο Εράσμο, καθηγητής Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια, και ο πρέσβης Θεόδωρος Σωτηρόπουλος, πρώην μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην ΕΕ.