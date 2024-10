Οι πρώτες φήμες για το sequel του «Joker» άρχισαν να ακούγονται τον Νοέμβριο του 2019 – δηλαδή μόλις έναν μήνα μετά την κυκλοφορία της ταινίας. Κάτι λογικό, αν σκεφτεί κανείς πως η ταινία του Τοντ Φίλιπς είχε ξεκινήσει σαρωτικά την πορεία της στο box office. Μια πορεία που ολοκληρώθηκε με έσοδα άνω του 1 δισ. και δύο βραβεία Όσκαρ.

Άρα δεν κάνει σε κανέναν εντύπωση πως το «Joker: Folie à Deux» έμοιαζε με το καλημέρα μια από τις ταινίες της χρονιάς. Κι όμως, δύο εβδομάδες μετά την επίσημη κυκλοφορία της στις σκοτεινές αίθουσες, έχει γίνει το… αστείο της χρονιάς και θεωρείται ήδη (εμπορική) αποτυχία.

Τα πρώτα σημάδια φάνηκαν μετά την προβολή της στο Φεστιβάλ της Βενετίας, με τους περισσότερους κριτικούς να μην ενθουσιάζονται. Ωστόσο η πρεμιέρα της ήταν καταστροφική, καθώς το κοινό την «έθαψε» την ταινία, με τις αντιδράσεις να προκαλούν σοκ μέχρι και στη Lady Gaga.

Σε αυτές τις 15 μέρες το μιούζικαλ sequel του «Joker» έχει έσοδα στο box office μόλις 165 εκατ. δολάρια, με το Variety να υπολογίζει ότι με αυτούς τους ρυθμούς το φιλμ κινδυνεύει να «μπει μέσα» από 125 έως 200 εκατ. δολάρια.

