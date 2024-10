To Avenger μας συστήθηκε αρχικά ως ηλεκτρικό, κατάφερε να κερδίσει και τίτλο ως «Car Of The Year»» το 2023 ενώ η γκάμα ενισχύθηκε με την βενζινοκίνητη εκδοχή με έναν 3κύλινδρο τουρμπάτο κινητήρα 1.2 λίτρων, απόδοσης 100 ίππων, 205 Nm και τώρα ενισχύεται η γκάμα με την υβριδική, που δείχνει να έχει ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον για όσους έχουν προσήλωση στον εξηλεκτρισμό και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ετσι, το Jeep Avenger με την ήπια υβριδική τεχνολογία των 100 ίππων χρησιμοποιεί το 48βολτο σύστημα του ομίλου Stellantis και δείχνει να «περπατάει» στην αγορά με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ετσι, η Jeep δείχνει να κάνει ένα βήμα πιο μπροστά χάρη στο Jeep Avenger e-hybrid, που προσφέρει καλύτερη κατανάλωση δικαιολογώντας το κάτι παραπάνω στην τιμή του.

Το νέο μοντέλο φέρει τα γνώριμα χαρακτηριστικά από το ηλεκτρικό, άνετους χώρους, την εμφάνιση που παραπέμπει σε κλασικό «τζιπ» και πρακτικότητα που κερδίζουν πόντους με την πρώτη οδηγική εμπειρία.

Στο ταμπλό ο οδηγός έχει για την ενημέρωση του μια έγχρωμη οθόνη 7,0 ιντσών ή 10,25 ιντσών (και στο κέντρο του η έγχρωμη οθόνη αφής 10,25 ιντσών. Το σύστημα πολυμέσων και οι υπηρεσίες Uconnect που παρέχει η εταιρεία είναι σχετικά εύχρηστο και δεν δυσκολεύουν τον οδηγό. Το νέο μοντέλο έχει πλειάδα συστημάτων υποβοήθησης, που δίνουν ένα ισχυρό αβαντάζ στη νέα πρόταση.

Κάτω από το από το καπό του υπάρχει ένα τρικύλινδρο μοτέρ 1.2 λίτρου μαζί με έναν ηλεκτροκινητήρα 29 ίππων, τροφοδοτείται από ενέργεια από μια μικρή μπαταρία ιόντων-λιθίου χωρητικότητας 0,9 kWh που βρίσκεται κάτω από το κάθισμα του οδηγού.

Η μπαταρία είναι αυτοφορτιζόμενη (με την ενέργεια της πέδησης και της κύλισης), που μεταξύ άλλων, εκτός από την οικονονομία δίνει ένα σημαντικό προβάδισμα την ροπή , που μεταφραζεται σε 55 Nm ροπής στις χαμηλές στροφές.

Στην πράξη ο ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί ως γεννήτρια για να φορτίζει τους συσσωρευτές και ως σύστημα start/stop, ενώ υπό συνθήκες μπορεί να κινήσει το όχημα ως αμιγώς ηλεκτροκίνητο για περίπου ένα χιλιόμετρο, σύμφωνα πάντα με την Jeep.

Επίσης, το ηλεκτρικό μοτέρ είναι ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DCT-6, εμπλέκεται στην όλη διαδικασία με τρόπο βελούδινο – ανεπαίσθητο για τον οδηγό.

Στην πράξη δεν καταφέραμε να δούμε την κατανάλωση του εργοστασίου αλλά είχαμε πετύχει χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια κατανάλωση που αγγίζει τα 7 λίτρα/100χλμ – με συν πλην 0,5 λίτρα ανάλογα με την κίνηση του σε επαρχία ή στην πόλη.

Επίσης, ο οδηγός έχει στα χέρια του και τη λειτουργία Select Terrain, με μερικά Drive Mode, σε έξι διαφορετικές επιλογές: Eco, Νormal, Σπορ, Άμμος, Λάσπη και Χιόνι.

Στο δρόμο εκτιμήσαμε την νορμάλ λειτουργία του σε καθημερινές συνθήκες, την οικονομία που ο οδηγός μπορούσε να ελέγξει αν μάλιστα υιοθετούσε και ένα πιο οικονομικό προφίλ οδήγησης αλλά και την εξαιρετική ποιότητα κύλισης, που δείχνει να αλλάζει άρδην στην φίρμα που μας είχε συνηθίσει σε πιο …φασαριόζικες προτάσεις. Όντως ένα άκρως εξευρωπαϊσμένο μοντέλο, ελέω της συνέργειας με την Stellantis, το Jeep Avenger e-Hybrid έχει όλα τα φόντα να πλασαρίστεί στην κατηγορία του με δυναμικό τρόπο.

Jeep Avenger 1.2 e-Hybrid (48V) 100 PS DCT-6

Διαστάσεις (Μ/Π/Y): 4.084/1.776/1.528 mm

Κινητήρας: Τρικύλινδρος σε σειρά, 1.199 cc

Ισχύς: 101 PS/5.500 rpm

Ροπή: 205 Nm/1.750 rpm

Κιβώτιο: Αυτόματο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων

Επιτάχυνση 0-100 km/h: 10,9 sec

Τελική ταχύτητα: 184 km/h

Μέση κατανάλωση εργοστασιακή: 4,9 lt/100 km km

Εκπομπές CO2: 111 gr/km

Χώρος αποσκευών: 380-1.275 lt