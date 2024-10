Συλλαλητήριο στο πάρκο Ελευθερίας (Μετρό Μέγαρο Μουσικής) και πορεία προς την ισραηλινή πρεσβεία έλαβε χώρα Σάββατο 5 Οκτωβρίου στις 2 μ.μ. για τον έναν χρόνο πολέμου στη Γάζα.

Διαδηλώσεις γίνονται την ίδια μέρα σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Χανιά, Γιάννενα, Βόλο, Ξάνθη. Αλλά και σε δεκάδες πόλεις σε όλο τον κόσμο, σε μια διεθνή μέρα δράσης στον έναν χρόνο μετά την έναρξη του πολέμου.

Το κάλεσμα με σύνθημα «ένας χρόνος γενοκτονίας στη Γάζα» απευθύνει η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας, η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο-Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη, συνδικάτα, ανάμεσά τους το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, η ΠΟΘΑ, σωματεία εργαζομένων σε νοσοκομεία, σύλλογοι εκπαιδευτικών και φοιτητών, οργανώσεις και συλλογικότητες, ανάμεσά τους το BDS Greece, η Νέα Αριστερά, το ΜέΡΑ25, η Λαϊκή Ενότητα, το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, το Παλαιστινιακό Σπίτι στην Αθήνα, η Μουσουλμανική Ενωση Ελλάδας, η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδας-η Ενότητα κ.ά.

Το κάλεσμα είναι για τις 2 το μεσημέρι του Σαββάτου στο πάρκο Ελευθερίας κι από εκεί θα γίνει πορεία προς την ισραηλινή πρεσβεία

Η ανακοίνωση

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«Ποιος μπορεί να σταματήσει τη βαρβαρότητα του πολέμου που απλώνουν από την Παλαιστίνη και τον Λίβανο μέχρι την Υεμένη και το Ιράν το σιωνιστικό κράτος-τρομοκράτης και οι ιμπεριαλιστές που το στηρίζουν γιατί είναι το ‘πιστό μαντρόσκυλό’ τους στην περιοχή;

»Εμείς! Τα εκατομμύρια του απλού κόσμου που στεκόμαστε στο πλευρό της Παλαιστίνης και θα βγούμε ξανά στους δρόμους σε ολόκληρο τον πλανήτη το Σάββατο 5/10. Το αντιπολεμικό κίνημα που προχώρησε σε καταλήψεις στα αμερικανικά πανεπιστήμια, που προκαλεί πολιτική κρίση και ρίχνει κυβερνήσεις, όπως στη Βρετανία. Που χρειάζεται να δυναμώσει ακόμα περισσότερο και να οδηγήσει σε ήττα τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό, όπως έγινε στο Βιετνάμ, όπως έγινε μετά την επέμβαση στο Ιράκ το 2003.

»Το σύνθημα ‘from the river to the sea Palestine will be free’ αντηχεί από τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο μέχρι τη Σεούλ και τη Μελβούρνη. Έχουμε τη δύναμη να φτάσουμε σε μια λεύτερη Παλαιστίνη όπου θα ζουν μαζί Αραβες και Εβραίοι, χριστιανοί, μουσουλμάνοι και άθεοι, τσακίζοντας το σιωνιστικό απαρτχάιντ.

»Εμείς που στεκόμαστε αταλάντευτα στο πλευρό της παλαιστινιακής αντίστασης που συνεχίζει περήφανα και αναγκάζει τον στρατό κατοχής να βαλτώνει στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Που δυναμώνει στον Λίβανο όσα στελέχη κι αν δολοφονούν οι σιωνιστές τρομοκράτες. Την αντίσταση που δίνει έμπνευση στο ‘αραβικό πεζοδρόμιο’ που βράζει και απειλεί τα προσκυνημένα καθεστώτα σε όλη τη Μέση Ανατολή.

»Εμείς που απεργούμε και διαδηλώνουμε ενάντια στην κυβέρνηση της Ν.Δ. και την πλέρια στήριξη που δίνει στο σιωνιστικό μόρφωμα.

»Η χώρα που το 1982 υποδέχθηκε τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες και τον ίδιο τον Αραφάτ όταν έφευγαν από τον Λίβανο, τώρα κλείνει ερμητικά τα σύνορα και πνίγει πρόσφυγες από την Πύλο μέχρι τα νησιά του Αιγαίου. Να κλείσουν οι βάσεις της Σούδας που λειτουργούν σαν ορμητήριο για τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, να γυρίσει πίσω η φρεγάτα από την Ερυθρά, να σπάσουμε τον άξονα Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ-Αίγυπτος.

»Όλες και όλοι μαζί για λευτεριά στην Παλαιστίνη. Για να ανατρέψουμε την κυβέρνηση που δολοφονεί από τα Τέμπη και την Πύλο μέχρι το αστυνομικό τμήμα του Αγ. Παντελεήμονα και τη Μέση Ανατολή».