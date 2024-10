Η Σελένα Γκόμεζ είναι και επίσημα δισεκατομμυριούχος και της αξίζει και με το παραπάνω. Η είδηση έγινε γνωστή στις 6 Σεπτεμβρίου, όπου σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index, το net worth της αγγίζει πλέον τα 1.3 δισ. δολάρια.

Η διάσημη ηθοποιός, τραγουδίστρια, και επιχειρηματίας μπήκε στην περιζήτητη λίστα, στην οποία βρίσκεται και η κολλητή της φίλη Τέιλορ Σουίφτ, η οποία επίσης είναι δισεκατομμυριούχος από τον Απρίλιο, έχοντας αποκτήσει την τεράστια περιουσία της από το τραγούδι και την περιοδεία.

Ο φωτογραφικός φακός και οι δημοσιογράφοι συνάντησαν τη Σελένα Γκόμεζ πριν από λίγες ημέρες στο New York Film Festival, όπου η ίδια παραβρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «Emilia Pérez». Εκεί ρωτήθηκε για το πώς αισθάνεται που πλέον ανήκει στους δισεκατομμυριούχους αυτού του πλανήτη, αλλά και τι έχει να πει για ένα ακόμη σημαντικό επίτευγμα στην καριέρα της.

Selena Gomez says it’s ‘distasteful to talk about money’ when asked about her billionaire status https://t.co/xqCrXT4RAv pic.twitter.com/mu2NiiPRSY

— Page Six (@PageSix) October 1, 2024