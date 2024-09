Οι τελευταίες εβδομάδες μοιάζουν ιδανικές για τον Μπραντ Πιτ. Ο αστέρας του Χόλιγουντ βρέθηκε στο Φεστιβάλ της Βενετίας όπου μαζί με τον φίλο του Τζορτζ Κλούνεϊ παρουσίασαν τη νέα τους ταινία «Wolfs», ζει τον έρωτα με τη νέα του σύντροφο Ινές Ντε Ραμόν, ενώ κάθε τρεις και λίγο βρίσκεται στην επικαιρότητα με τις στυλιστικές του επιλογές.

Ωστόσο, μια είδηση που έπαιξε στην Ισπανία, έκανε τον γύρο του κόσμου και αφορούσε τον Μπραντ Πιτ, δεν ήταν και τόσο κολακευτική. Για την ακρίβεια δεν αφορούσε τόσο τον 60χρονο ηθοποιό αλλά το… όνομά του.

Όπως έκαναν γνωστό οι ισπανικές Αρχές πέντε άτομα συνελήφθησαν με την κατηγορία της απάτης, καθώς παρίσταναν διαδικτυακά τον Μπραντ Πιτ και αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά από ανυποψίαστες γυναίκες.

Police arrest five people over fake Brad Pitt scam after two women lost $362,000 | Click on the image to read the full story https://t.co/JJZ2Tj2ABr

— WMUR TV (@WMUR9) September 25, 2024