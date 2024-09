Ένας ανώτατος διοικητής της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή σήμερα με στόχο πολυκατοικία στη Βηρυτό.

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν νέο πλήγμα ακριβείας στη Βηρυτό, ανακοίνωσε νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός.

Δύο πηγές ασφαλείας του Λιβάνου τόνισαν ότι το νέο αυτό ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της λιβανέζικης πρωτεύουσας είχε στόχο υψηλόβαθμο διοικητή της Χεζμπολάχ.

Ωστόσο το Reuters επικαλούμενο πηγές του, ανέφερε πως είναι νεκρός ο διοικητής του τμήματος πυραύλων της Χεζμπολάχ.

Ο διοικητής της μονάδας της Χεζμπολάχ ονομάζεται Ιμπραχίμ Κουμπάϊσι, κατά την ίδια πηγή.

BREAKING: An Israeli airstrike on Beirut killed Hezbollah commander Ibrahim Qubaisi, two security sources in Lebanon said. Qubaisi was a leading member in Hezbollah’s rocket division https://t.co/uffNWuCcrL pic.twitter.com/BSaMmZcGx5

Μια παρόμοια επίθεση εξαπολύθηκε τη Δευτέρα, με στόχο το Νο3 της Χεζμπολάχ, Αλί Αράκι. Οι πρώτες αναφορές έλεγαν ότι ο Αράκι σκοτώθηκε, όμως λίγο αργότερα η Χεζμπολάχ είπε ότι επέζησε και ότι μεταφέρθηκε σε ασφαλές μέρος, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια απόδειξη επ’ αυτού.

Ο Αράκι, αν ζει, είναι ένας εκ των δύο ανώτατων διοικητών της Χεζμπολάχ που έχουν απομείνει στον Χασάν Νασράλαχ, καθώς οι επιθέσεις του Ισραήλ έχουν εξολοθρεύσει όλο σχεδόν το πολεμικό συμβούλιο της Χεζμπολάχ.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε την Τρίτη πως μόνο από τις επιθέσεις του Ισραήλ τη Δευτέρα, οι νεκροί φτάνουν τους 558. Ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου Φιράς Αμπιάντ δήλωσε ότι από τους νεκρούς, 50 ήταν παιδιά.

Ο επικεφαλής του ισραηλινού στρατού δήλωσε πως δεν πρέπει να δοθεί ανάπαυλα στη Χεζμπολάχ. Τόνισε μάλιστα πως οι επιθέσεις εναντίον της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης στον Λίβανο θα επιταχυνθούν.

«Η κατάσταση απαιτεί συνεχόμενη, έντονη δράση σε όλες τις αρένες», δήλωσε ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου στρατηγός Χερτσί Χαλεβί έπειτα από αποτίμηση ασφαλείας.

The Israel Defense Force has announced that a Targeted Strike, likely on a Senior Hezbollah Leader, was carried out against Beirut. pic.twitter.com/Rrz79C4iNQ

— OSINTdefender (@sentdefender) September 24, 2024