Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση ρουκετών Fadi προς το ισραηλινό έδαφος, ενός ισχυρότερου όπλου, μεγαλύτερης εμβέλειας, όχι όμως και ακριβείας.

Είναι η πρώτη φορά που η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί τους πυραύλους Fadi από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το ιρανικό πρακτορείο Mehr, επικαλούμενο τη σιιτική οργάνωση, περιέγραψε μια ρουκέτα εδάφους-εδάφους πολλών χρήσεων. Η Fadi-1 έχει μήκος 6 μέτρα, διαμέτρημα 220 χιλιοστών, με γόμωση 83 κιλών και εμβέλεια 70 χιλιομέτρων. Η Fadi-2, την οποία χρησιμοποίησε η Χεζμπολάχ την Κυριακή, είναι ιδίων διαστάσεων αλλά το φορτίο της φτάνει τα 170 κιλά και η εμβέλειά της τα 100 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τον Έλιοτ Τσάπμαν, ειδικό της ιδιωτικής, βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών Janes, η μη τηλεκατευθυνόμενη ρουκέτα μοιάζει με τη συριακή Khaibar των 302 χιλιοστών, η οποία με τη σειρά είναι μια εκδοχή της κινεζικής WS-1.

Η ρουκέτα διακρίνεται καθαρά σε ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα τον Αύγουστο η Χεζμπολάχ, όπου εικονίζονται μαχητές της μέσα σε μεγάλες, φωτισμένες σήραγγες, σκαμμένες στον βράχο, καθώς και μια καταπακτή όπου υπάρχει ένας μεγάλος εκτοξευτήρας.

Some of the rockets fired by Hezbollah today, revealed for the first time, are called Fadi rockets! They are part of a series of the same upgraded missile, manufactured in Syria.

The video below shows scenes of the Fadi rocket family in its various versions: M-302 A, B,… pic.twitter.com/MvMVC5X0RR

— Omar Abu Layla (@OALD24) September 24, 2024