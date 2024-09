Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 6:00 (τοπική ώρα) στην Κολωνία στη Γερμανία, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, από την οποία τραυματίστηκε σοβαρά ένας εργαζόμενος στην καθαριότητα.

Σύμφωνα με την Kölner Stadt Anzeiger, η έκρηξη σημειώθηκε στο Vanity Club, στην περιοχή «Ringen», γνωστή και ως «μίλι του πάρτι», και υπάρχει βίντεο στο οποίο διακρίνεται ένα άτομο με κουκούλα να τοποθετεί μια τσάντα στην είσοδο του κλαμπ. Λίγο αργότερα σημειώθηκε η έκρηξη.

JUST IN – Explosive device detonated in Cologne, Germany. pic.twitter.com/m59eZMAuBy

— Disclose.tv (@disclosetv) September 16, 2024