Αν υποψιαστώ ότι τα εσωκομματικά δράματα του ΣΥΡΙΖΑ θα φτάσουν σε κάποια αίθουσα του Μονομελούς Πρωτοδικείου, ε, τότε πια θα πω ότι τα έχουμε δει όλα. Οσοι παρακολουθείτε τον χαμό δηλώσεων που αφορούν την καθαίρεση του Στέφανου Κασσελάκη από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ θα παρατηρήσατε, ίσως, ότι αφήνονται υπονοούμενα ακόμη και για νομικές ενέργειες για να διαπιστωθεί αν ο πρόεδρος εξέπεσε νομίμως, ποιος έχει τη διαχειριστική ευθύνη κ.λπ.

Παρότι, μάλιστα, οι αντικασσελακικοί έχουν βγει παγανιά να λένε ότι τα καταστατικά είναι «πολιτικά κείμενα» και δεν ελέγχονται δικαστικά, πρέπει να σας πω ότι γνωρίζουν καλά κι οι ίδιοι ότι αυτά δεν ισχύουν έτσι ακριβώς. Ο λόγος που δεν επιθυμεί κανείς τους αυτή την εξέλιξη είναι ότι γνωρίζουν πως αν ο Κασσελάκης αντιδράσει σαν μπίζνεσμαν, αντιμετωπίζοντας το κόμμα σαν μια… εταιρεία (ένα νομικό πρόσωπο είναι, εξάλλου, το κάθε κόμμα), τότε η φάση θα γίνει… Κούγκι. Γιατί τα γράφω αυτά; Διότι ακούω πως ο έκπτωτος πρόεδρος συμβουλεύτηκε δικηγόρο. Και δεν εννοώ τον συνεργάτη του, Μανώλη Καπνισάκη. Ούτε τον συνταγματολόγο Ξενοφώντα Κοντιάδη που είχε γράψει κοτζάμ βιβλίο που τον επέκρινε. Ακούω ότι έγινε αποδέκτης νομικών απόψεων άλλων δικηγόρων, άσχετων με την εσωκομματική διαμάχη. Δεν θα εκπλαγώ αν ακούσουμε στα επόμενα εικοσιτετράωρα να διακινούνται από την πλευρά του οι λέξεις «προσφυγή» και «προσωρινή διαταγή».

Λουκέτα και face control

Με τούτα και με τα άλλα, θυμήθηκα το γνωστό τραγούδι «Η προδοσία» του Χατζιδάκι: «Εγινε παρεξήγηση κι εξήγηση δεν δώσαμε». Διότι τα τραγελαφικά που διαδραματίζονται στον καταρρέοντα ΣΥΡΙΖΑ εξαπλώνονται και εκτός Κουμουνδούρου. Χθες, λοιπόν, σημειώθηκαν σκηνές απείρου κάλλους και στη Βουλή, και συγκεκριμένα έξω από το γραφείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο ισόγειο, το οποίο έχει «καβαντζώσει» ο Νίκος ο Παππάς ως πρόεδρος της ΚΟ.

Μετακλητός υπάλληλος του ΣΥΡΙΖΑ, όταν πήγε να μπει, του απαγορεύτηκε η είσοδος από την αστυνομική φρουρά και φυσικά εκείνος αντέδρασε, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένας μικροχαμός με εντάσεις. Τι είχε συμβεί; Ο Παππάς, ο οποίος βρίσκεται στη ΔΕΘ, έδωσε μια λίστα με όσους θα επιτρεπόταν από εδώ και στο εξής να μπαίνουν στο γραφείο. Και το σχετικό αίτημα για ελεγχόμενη είσοδο, με ονόματα κ.λπ., προωθήθηκε αρμοδίως στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής. Εξού και η εμπλοκή της φρουράς. Οπως αποδείχθηκε όμως, ο εν λόγω είναι μετακλητός από την εποχή Τσίπρα και έτσι το συμβάν αποδόθηκε σε… παρεξήγηση. Του είπαν, δηλαδή, ότι εκ παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί το όνομά του στη λίστα. Ο άνθρωπος μπήκε στο γραφείο, αλλά το ρεζιλίκι δεν το γλίτωσε. Και επειδή δεν μπορεί η φρουρά της Βουλής να εμπλέκεται σε τέτοιες καταστάσεις και να κάνει face control, ο Τασούλας έδωσε εντολή να αλλάξουν οι κλειδαριές και να έχει τα κλειδιά μόνο ο Παππάς.

Οι αιχμές Πολάκη για νέο κόμμα

Οπαδός της άποψης ότι τα καταστατικά δεν είναι νομικά κείμενα είναι, προφανώς, και ο Παύλος Πολάκης. Ο οποίος πέταξε ένα καρφί μεγέθους ταβανόπροκας στον Κασσελάκη, λέγοντας ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ επειδή δεν τον παίρνει να κάνει δικό του κόμμα. «Προφανώς είδε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει σε δημιουργία κάποιου άλλου σχηματισμού. Θεωρώ ότι το έψαξε», είπε (Open), κρίνοντας ότι η στάση του έκπτωτου είναι αντιφατική γιατί «με το να ξαναθέσει το ζήτημα ότι είναι αρχηγός, είναι σαν να επιζητεί δημοσιότητα, να θέλει να δημιουργήσει φασαρία». Κι ο Πολάκης, ξέρετε, δεν τη θέλει τη φασαρία… Ως προς την εκτίμησή του, πάντως, δεν θα έλεγα ότι ο Κασσελάκης «το έψαξε». Το συζήτησε. Ως εκεί όμως.

Διχογνωμίες για τα e-mail

Ποιος να το περίμενε άραγε ότι η υπόθεση της διαρροής των e-mail των αποδήμων θα κατέληγε να προκαλέσει αναταράξεις και διχασμό, τόσο στην ελεγχόμενη ΝΔ όσο και στον… ελεγκτή, δηλαδή την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που έχει ανοίξει νέο κύκλο ερευνών. Το blame game μεταξύ γαλάζιων πάει σύννεφο, κι ας προσπαθούν προς τα έξω να δείχνουν όλοι αγαπημένοι (λογικό). Το ενδιαφέρον που ακούω, όμως, είναι ότι για τις ευθύνες της ΝΔ κεντρικά σημειώνεται διχογνωμία μεταξύ και των μελών της ανεξάρτητης Αρχής. Από την υπόθεση των υποκλοπών είχε να ζήσει τέτοια αναστάτωση η Αρχή, όπως μου λέει πηγή μου. Συγκεκριμένα, ακούω πως τρία μέλη της ΑΠΔΠΧ θεωρούν πως από τις καταθέσεις προέκυψε πως η ΝΔ φέρει ευθύνη. Από την άλλη, άλλα τρία μέλη της επέμεναν εξαρχής πως δεν είχε καμία ευθύνη η ΝΔ για πράξεις στελεχών της. Σε αυτούς ακούω ότι προστέθηκε κι ένα τέταρτο μέλος που τις τελευταίες μέρες άλλαξε γνώμη. Και δεν το βλέπω το πόρισμα να βγαίνει άμεσα, παρότι η πολιτική πίεση είναι μεγάλη. Ή ίσως επειδή η πολιτική πίεση είναι μεγάλη…

Στην Αθήνα ο γάλλος ΥΠΕΞ

Αφίξεις από Γαλλία αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Ξεχωριστά και με άλλες αφορμές. Η πρώτη είναι η επίσημη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών (και γραμματέα του κόμματος Μακρόν) Στεφάν Σεζουρνέ, συνοδεία γαλλικής διπλωματικής αντιπροσωπείας, για διευρυμένη συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Εφ’ όλης της ύλης, ενόψει και της συνόδου κορυφής του Οκτωβρίου.

Η δημοκρατία και ο Μπαρντελά

Η δεύτερη ήταν έκπληξη. Ο Ζορντάν Μπαρντελά, ευρωβουλευτής και πρόεδρος της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης της Λεπέν, προστέθηκε ως ομιλητής στο Athens Democracy Forum, που θα πραγματοποιηθεί στις 1-3 Οκτωβρίου. Ο Μπαρντελά θα έχει μια one on one συζήτηση με τον δημοσιογράφο Ρότζερ Κόεν των «New York Times» με κύριο θέμα «την εθνική κυριαρχία και την εξέλιξη της δημοκρατίας στη Γαλλία και την Ευρώπη».