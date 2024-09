Το βράδυ της Τετάρτης ήταν ακόμα «μια μέρα στη δουλειά» για την Τέιλορ Σουίφτ. Η 34χρονη σούπερ σταρ της μουσικής πήγε με το clean cut ύφος της στην τελετή των Video Music Awards του MTV, που πραγματοποιήθηκαν στην UBS Arena της Νέας Υόρκης, χαμογέλασε στους φωτογράφους, μίλησε με τους συναδέλφους της, πήρε χωρίς να ιδρώσει 7 βραβεία, τους ευχαρίστησε και πήγε σπίτι της.

Ένα βράδυ που θυμίζει πολλά άλλα βράδια που έχει ζήσει σε αυτά τα 18 χρόνια καριέρας – άλλωστε στο παλμαρέ της έχει αυτή τη στιγμή πιο σημαντικά βραβεία από αυτά του MTV, όπως τα; 14 Grammy και τον τίτλο «Άνθρωπος της Χρονιάς» για το 2023 από το περιοδικό Time.

Ωστόσο το «φαινόμενο Τέιλορ Σουίφτ» έχει ξεπεράσει τα σύνορα της μουσικής εδώ και αρκετό καιρό. Στον Τύπο γράφονται άρθρα για το πόσο βελτιώνει τις οικονομίες των πόλεων όπου δίνει συναυλίες – το γνωστό «Swiftonomics». Στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού αναρωτιούνται κατά πόσο η άποψή της θα επηρεάσει τις επερχόμενες εκλογές. Λατρεύεται για το φιλανθρωπικό της έργο και την φεμινιστική δραστηριότητά της. Απαντάει στα ίσα σε εκκεντρικούς δισεκατομμυριούχους, όπως ο Έλον Μασκ. Ζει τον έρωτα με τον σταρ του NFL Τράβις Κέλσι την ώρα που οι φήμες οργιάζουν για «σκηνοθετημένη αγάπη». Και όλα αυτά χωρίς να έχει κάνει ούτε ένα στραβοπάτημα.

Αλλά δεν υπάρχει λόγος να ρωτήσεις «πώς γίνεται η εικόνα της Τέιλορ Σουίφτ να είναι τόσο αψεγάδιαστη;». Την απάντηση την έχει δώσει ήδη η ίδια η 34χρονη σούπερ σταρ.

«Την βλέπετε αυτήν εδώ την κοκκινομάλλα; Αυτή μου λέει όλα όσα πρέπει να κάνω» είχε πει το 2023 δείχνοντας δίπλα της μια 175 εκατοστών εντυπωσιακή και σοβαρή γυναίκα. Το όνομά της Τρι Πέιν κι εδώ και μια δεκαετία είναι κάτι περισσότερο από υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας της Τέιλορ Σουίφτ: είναι ο φύλακας άγγελος και «επαγγελματική μαμά» της.

Η συνεργασία τους ξεκίνησε το 2014 – μια χρονιά σταθμός στην πορεία της Τέιλορ Σουίφτ. Όχι μόνο επειδή με την κυκλοφορία του άλμπουμ «1989» σηματοδότησε την έναρξη της pop περιόδου της, αλλά επειδή τότε μπήκαν οι βάσεις από μια μουσικό να μεταμορφωθεί σε icon. Και σε αυτή την μεταμόρφωση τον μεγαλύτερο ρόλο είχε η Τρι Πέιν.

Λειτουργώντας στις «σκιές» (για τον Τύπο δεν είναι καν ξεκάθαρο αν η Πέιν έχει γεννηθεί το 1971 ή το 1972), κατάφερε να αντιμετωπίσει με επιτυχία όλα τα σκάνδαλα και τις διαμάχες που εμφανίστηκαν στην πορεία της Σουίφτ, κράτησε «καθαρό» το πρόσωπό της, την έκανε φωνή των γυναικών και της ανεξαρτησίας, ενώ την βοήθησε στην πολιτική της αφύπνιση. Ουσιαστικά «έφτιαξε» την εικόνα της Τέιλορ Σουίφτ που όλοι ξέρουμε σήμερα.

Η Τρίνα Πέιν, όπως είναι το κανονικό της όνομα, ξεκίνησε την πορεία της στη μουσική βιομηχανία στις αρχές της δεκαετίας του ’90 ως μαθητευόμενη στη Mute Records και η εξέλιξή της ήταν ραγδαία. Έως το 1995 είχε καταφέρει να είναι υπεύθυνη Marketing και Ανάπτυξης Καλλιτεχνών για την Interscope Records και να συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι No Doubt, The Wallflowers, Snoop Dogg, Nine Inch Nails.

Και το βιογραφικό της «πλούτισε» ακόμα περισσότερο μέσα στα επόμενα χρόνια: έφτιαξε τη δική της εταιρεία IR Street Marketing, προτού αναλάβει διευθύντρια επικοινωνίας της Academy of Country Music, για να πάρει της θέση της αντιπροέδρου στην Warner Music Nashville. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο 2014 και τη «γέννηση» της Premium PR, με έναν και μόνο πελάτη: την Τέιλορ Σουίφτ.

Παρά τη μεγάλη της επιτυχία, η Τρι Πέιν συνεχίζει να κρατάει χαμηλό προφίλ. Δεν δίνει συνεντεύξεις, το προφίλ της στο X είναι αφιερωμένο στην 34χρονη pop star, το προφίλ της στο Instagram είναι «κλειδωμένο» και όπως λέει «εκεί ανεβάζω φωτογραφίες της οικογένειάς μου, για αυτό μην παρεξηγηθείτε αν δεν σαν κάνω follow back», είναι παντρεμένη με τον επιχειρηματία Λανς Πέιν από το 1998 και λατρεύει τις γάτες.

Ωστόσο στη δουλειά της είναι killer, καθώς σε αυτά τα δέκα χρόνια έχει κερδίσει για την Τέιλορ Σουίφτ τις εντυπώσεις: στην κόντρα της με τον Κάνιε Γουέστ, στη δικαστική υπόθεση για τη σεξουαλική παρενόχληση από τον ραδιοφωνικό παραγωγό Ντέιβιντ Μίλερ, στη διαμάχη με την πρώην δισκογραφική της εταιρεία Big Machine Records, αλλά και στις κουτσομπολίστικες ειδήσεις που αφορούν την προσωπική ζωή της 34χρονης σταρ.

Άρα μόνο τυχαίο δεν είναι που η Wall Street Journal την αποκάλεσε «ένα από τα πιο ισχυρά άτομα της μουσικής βιομηχανίας». Αν και μάλλον η Τρι Πέιν θα προτιμάει το nickname που τις έχουν δώσει οι Swifties: βασίλισσα.