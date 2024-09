Η εταιρία λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού στη Φουκουσίμα, η Tepco, ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με το λονδρέζικο κατάστημα ειδών πολυτελείας Harrods για τη πώληση ροδάκινων από την ιαπωνική περιοχή που επλήγη από πυρηνική καταστροφή το 2011.

Πρόκειται για πρωτοβουλία που στόχο έχει να αποκαταστήσει τη φήμη των προϊόντων που καλλιεργούνται εκεί.

«Ο βασικός στόχος…είναι να διαλυθούν οι φόβοι των ξένων αγορών που αφορούν τα προϊόντα της Φουκουσίμα», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της Tokyo Electric Power Company (TEPCO), που διαχειρίζεται τον σταθμό της Φουκουσίμα.

🍑 Harrods is selling the fruit grown in the Japanese region hit by nuclear disaster, saying it offers ‘unparalleled sweetness and juiciness’

