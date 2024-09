Η κλιματική κρίση απειλεί να σβήσει από τον χάρτη μερικά από τα πιο όμορφα και ιστορικά μέρη του κόσμου. Από τις Ελβετικές Άλπεις έως την Όπερα του Σίδνεϊ, εμβληματικά Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO εκπέμπουν SOS, καθώς βρίσκονται στο στόχαστρο των πλημμυρών, των διαβρώσεων, των κατολισθήσεων και των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων κλιματικού κινδύνου Climate X μοντελοποίησε τον τρόπο με τον οποίο η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να επηρεάσει 500 τέτοια αξιοθέατα και εντόπισε τα 50 που κινδυνεύουν περισσότερο μέχρι το 2050, εάν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου δεν μειωθούν δραστικά.

Συνολικά 17 ευρωπαϊκά Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς εμφανίζονται στη λίστα, με τις πλημμύρες και την ξηρασία να αποτελούν τους κύριους κινδύνους σε όλη την ήπειρο.

Το σιδηρουργείο Engelsberg στη Σουηδία είναι το ευρωπαϊκό μνημείο που κινδυνεύει περισσότερο από την κλιματική αλλαγή, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση στον παγκόσμιο κατάλογο με τα 50 μνημεία της UNESCO που απειλούνται από πλημμύρες.

Χρονολογείται από τον 17ο αιώνα και αναγνωρίζεται ως ένα εξαιρετικό παράδειγμα του ευρωπαϊκού βιομηχανικού συμπλέγματος και το καλύτερα διατηρημένο παράδειγμα σουηδικού σιδηρουργείου, το οποίο ενίσχυσε την ευημερία της χώρας επί δύο αιώνες.

Στην έκτη θέση βρίσκεται το Grotte Chauvet-Pont d’Arc στο Αρντές της Γαλλίας. Απειλούμενο από πλημμύρες και κατολισθήσεις, το διακοσμημένο σπήλαιο περιέχει τις παλαιότερες γνωστές και καλύτερα διατηρημένες φιγούρες στον κόσμο, που χρονολογούνται έως και 32.000 χρόνια πριν.

Στην 11η θέση βρίσκεται η περιοχή Jungfrau-Aletsch των Ελβετικών Άλπεων, όπου οι επισκέπτες βρίσκουν τον μεγαλύτερο παγετώνα της Ευρώπης. Τώρα απειλείται από τις πλημμύρες των ποταμών. Παρόμοιες απειλές αντιμετωπίζει το βιομηχανικό συγκρότημα Zollverein Coal Mine στο Έσσεν της Γερμανίας (12η θέση), ενώ ο χώρος βιομηχανικής κληρονομιάς Rjukan-Notodden στη Νορβηγία (13η θέση), ο οποίος χρησιμοποιούσε υδροηλεκτρική ενέργεια για την παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων, κινδυνεύει επίσης από πλημμύρες.

Η Κιστερσιανή Αβαία του Fontenay στη Γαλλία (17η θέση), που ιδρύθηκε το 1119, θα μπορούσε και αυτή να καταστραφεί από πλημμύρες εάν δεν μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Το Srebarna Nature Reserve της Βουλγαρίας (20η θέση), μια λίμνη γλυκού νερού 600 εκταρίων που αποτελεί χώρο αναπαραγωγής σχεδόν 100 ειδών πτηνών, και το βιοποικιλιακό Δέλτα του Δούναβη στη Ρουμανία (27η θέση) απειλούνται και τα δύο από πλημμύρες ποταμών.

Οι καταιγίδες προσθέτουν στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα μεσαιωνικά ιστορικά κέντρα του Stralsund και του Wismar στη Γερμανία (22η) και οι εντυπωσιακοί υδάτινοι κήποι του Studley Royal Park στην Αγγλία (24η θέση).

New analysis from Climate X has identified fifty UNESCO Heritage Sites that are the most vulnerable to climate-related damage – including Australia’s Sydney Opera House, Korea’s Sansa Buddhist Mountain Monasteries and the U.S’s Olympic National Park. https://t.co/Li2j3asgVd

— Geographical (@GeographicalMag) September 1, 2024