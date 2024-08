Ο 38χρονος ηθοποιός, Άρμι Χάμερ, γνωστός για την συμμετοχή του τις ταινίες The Social Network και The Man from U.N.C.L.E., εξήγησε ότι το αγαπημένο του φορτηγό είναι πολύ ακριβό [για εκείνον] σε ένα βίντεο 2 λεπτών και 40 δευτερολέπτων στο Instagram που ανέβηκε την Τρίτη (27 Αυγούστου).

Αφού κατηγορήθηκε για κανιβαλισμό και σεξουαλική κακοποίηση, ο Χάμερ εξαφανίστηκε από το Χόλιγουντ και πήρε μαζί του την πιθανότητα να υπάρξει σίκουελ της ταινίας «Να με φωνάζεις με τ’ όνομά σου»του Λούκα Γκουαντανίνο.

Ο Χάμερ λέει ότι από τότε που επέστρεψε στο Λος Άντζελες έχει ξοδέψει «βενζίνη αξίας 400 ή 500 δολαρίων» για το φορτηγό – με το οποίο λέει ότι έφερε τα παιδιά του στο σπίτι από το νοσοκομείο – μέσα σε μόλις «δύο εβδομάδες».

«Το αγόρασα το 2017 ως χριστουγεννιάτικο δώρο για τον εαυτό μου, επειδή είχα φορτηγά pickup για πολύ καιρό και αγάπησα αυτό το όχημα πολύ», σημειώνει.

Συνεχίζει λέγοντας ότι έχει πολλές ευτυχισμένες αναμνήσεις από το φορτηγό, συμπεριλαμβανομένων αρκετών ταξιδιών και εμπειριών από κάμπινγκ με αυτοκίνητο, αλλά τώρα πρέπει να το πουλήσει επειδή «δεν μπορώ να το αντέξω οικονομικά… Δεν μπορώ να πληρώσω πια τη βενζίνη».

«Πήρα ένα καινούργιο αυτοκίνητο, είναι μικροσκοπικό, είναι υβριδικό, πιθανότατα θα του βάζω 10 δολάρια το μήνα», συνεχίζει. «Στην υγειά των νέων αλλαγών, αύριο είναι τα γενέθλιά μου. Θα ξεκινήσω τα γενέθλιά μου με ένα νέο αυτοκίνητο, με ένα νέο διαμέρισμα, με μια νέα ζωή στο Λος Άντζελες».

«Νόμιζα ότι θα με σκότωνε»

Μετά από μια σειρά κατηγοριών από πρώην συντρόφους του, ο Χάμερ απολύθηκε από το πρακτορείο του WME και απομακρύνθηκε από πολλά έργα.

Η 24χρονη Effie Angelova, ήταν η πρώτη που κατήγγειλε δημόσια τον ηθοποιό, υποστηρίζοντας ότι ο Χάμερ τη βίασε όταν έβγαιναν ραντεβού το 2017. Τον Μάρτιο του 2021, η αστυνομία του Λος Άντζελες ξεκίνησε έρευνα για την καταγγελία της Effie.

«Νόμιζα ότι θα με σκότωνε», ανέφερε η Effie. Ισχυρίστηκε ότι «χτυπούσε» επανειλημμένα το πρόσωπό της στον τοίχο, προκαλώντας της μώλωπες, μαζί με άλλες «βίαιες πράξεις».

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη στις 24 Απριλίου του 2017 στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με την Effie. «Προσπάθησα να ξεφύγω και δεν με άφησε», υποστήριξε. Εκείνη την εποχή ήταν παντρεμένος με την πρώην σύζυγό του Ελίζαμπεθ Τσέιμπερς.

Η νομική ομάδα του Χάμερ παρενέβη για να προσπαθήσει να αντικρούσει τις κατηγορίες της Effie, δηλώνοντας ότι ήταν «απολύτως συναινετικό, συζητήθηκε και συμφωνήθηκε εκ των προτέρων».

Στη συνέχεια, ήρθε στο φως μια σειρά από μηνύματα, η αυθεντικότητα των οποίων δεν έχει αποδειχθεί, τα οποία φέρεται να εστάλησαν τόσο στην Angelova όσο και σε άλλες γυναίκες και στάλθηκαν μεταξύ του 2016 και του 2020.

Φαίνεται να γράφει σε μια γυναίκα ότι είναι «100% κανίβαλος» και ότι «επιθυμεί να πιει το αίμα σου». Σε ένα άλλο, φέρεται να ζήτησε από μια γυναίκα να «γίνει σκλάβα του».

Οι κατηγορίες συνέχισαν να πληθαίνουν καθώς οι πρώην σύντροφοι του Χάμερ, Courtney Vucekovich και Paige Lorenze, μίλησαν για τα δικά τους βιώματα.

Η Vucekovich είπε ότι εκείνη και ο Χάμερ έβγαιναν ραντεβού για πέντε μήνες και ισχυρίστηκε ότι της είπε ότι ήθελε να την «δαγκώσει» και ότι θα ρουφούσε τις ματωμένες πληγές της.

«Μου είπε ότι θέλει να μου σπάσει το πλευρό και να το ψήσει και να το φάει», ισχυρίστηκε.

Η Paige ανέφερε ότι ο Χάμερ χάραξε το γράμμα «Α» στη βουβωνική της χώρα με ένα κοφτερό μαχαίρι κατά τη διάρκεια του σεξ.

Όσα είπε στον Πίρς Μόργκαν

Οι δικηγόροι του Χάμερ συνέχισαν να αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ ο Χάμερ μετακόμισε σε κλινική αποκατάστασης κοντά στο Ορλάντο της Φλόριντα, για «θέματα ναρκωτικών, αλκοόλ και σεξ».

Τελικά, το 2023, ο Χάμερ δήλωσε ότι το ενδιαφέρον του για το BDSM προήλθε από τη σεξουαλική κακοποίηση που είχε υποστεί ως παιδί. Μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να αρνείται τον βιασμό, παραδέχτηκε ότι ήταν «μαλ@κας» κατά τη διάρκεια των διαφόρων σχέσεών του.

Τον Ιούλιο, ο Χάμερ παραχώρησε συνέντευξη στον Πίρς Μόργκαν, στην οποία αρνήθηκε ότι έχει φάει ποτέ ανθρώπινη σάρκα και διέψευσε τους ισχυρισμούς περί βιασμού.

Ο Χάμερ επέμεινε ότι τα μηνύματα της Effie αποτελούσαν ένα συναινετικό παιχνίδι ρόλων: «Αυτά τα μηνύματα [ήταν μέρος] μιας πολύ έντονης σχέσης, πολύ σεξουαλικά φορτισμένης μεταξύ δύο ανθρώπων με παρόμοιες προτιμήσεις και διαστροφές… όταν τα βγάζεις έξω από αυτό το πλαίσιο και τα φέρνεις στο φως, δεν φαίνεται πολύ καλό».

*Mε πληροφορίες από: Pink News | Κεντρική φωτογραφία θέματος: IMDB