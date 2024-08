«Βράζει» η Μέση Ανατολή μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ τα ξημερώματα της Κυριακής (25/8). Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, με τη σειρά τους, επιτέθηκαν προληπτικά σε θέσεις της οργάνωσης.

Λίγες ώρες αργότερα η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι το πρώτο στάδιο των αντιποίνων για τη δολοφονία του Φουάντ Σουκρ στη Βηρυττό ολοκληρώθηκε. Χαρακτήρισε την επίθεση επιτυχημένη και ανέφερε ότι επλήγησαν στρατιωτικοί στόχοι με 320 ρουκέτες και drones.

Το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου σημείωσε ότι έπληξε 11 ισραηλινούς στρατιωτικούς στόχους και ότι εξαπέλυσε πάνω από 320 πυραύλους Κατιούσα.

«Εξαπολύσαμε αεροπορική επίθεση με μεγάλο αριθμό μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) και πυραύλων σε αντίποινα για τον θάνατο του Σουκρ», υπογράμμισε η Χεζμπολάζ, διευκρινίζοντας ότι έβαλε στο στόχαστρο προσδιορισμένο «ειδικό στρατιωτικό στόχο, όπως και πλατφόρμες του Iron Dome του Ισραήλ και άλλες τοποθεσίες».

Στη Δυτική Γαλιλαία, την πόλη Άκρε, την Κιριάτ Σμόνα και ακόμα έξι περιοχές σήμανε συναγερμός για επιθέσεις από αέρος στο έδαφος του Ισραήλ, η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τις επόμενες 48 ώρες, ενώ στις 7:00 το πρωί ξεκίνησε έκτακτη συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, η οποία ολοκληρώθηκε μετά από περίπου 1,5 ώρα.

Numerous Iron Dome interceptions seen over the Western Galilee. https://t.co/TeaHp7g7mE pic.twitter.com/1r9gHGtMeB

#BREAKING : More than a dozen rockets fired into northern Israel just now. Live camera in north Israel captures the moment more than 12 Iron Dome Tamir interceptors were fired off to protect Israeli cities. https://t.co/wnrRivDs3E pic.twitter.com/wd1uISVjOI

«Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε το παν για να υπερασπιστούμε τη χώρα μας, για να επιστρέψουν οι κάτοικοι του βορρά στα σπίτια τους με ασφάλεια» και «να συνεχίσουμε να τηρούμε μια απλή αρχή: όποιος μας κάνει κακό — του κάνουμε κακό», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς άρχιζε η έκτακτη συνεδρίαση του συμβουλίου, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

Προηγήθηκαν προληπτικά πλήγματα από αέρος του Ισραήλ προς τον Λίβανο, καθώς, όπως ανακοινώθηκε, εντοπίστηκαν προετοιμασίες της Χεζμπολάχ για να εξαπολύσει «επιθέσεις μεγάλης κλίμακας» εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ.

Ο Ντάνιελ Χαγκάρι, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, δήλωσε ότι ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη επιτέθηκαν στο Λίβανο για να απομακρύνουν «προληπτικά» μια «απειλή» που τέθηκε από τη Χεζμπολάχ.

«Πριν από λίγο, (ο ισραηλινός στρατός) εντόπισε την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ να ετοιμάζεται να εκτοξεύσει πυραύλους και ρουκέτες προς το ισραηλινό έδαφος», δήλωσε.

«Σε μια πράξη αυτοάμυνας για την απομάκρυνση αυτών των απειλών, (ο ισραηλινός στρατός) πλήττει τρομοκρατικούς στόχους στο Λίβανο, από τους οποίους η Χεζμπολάχ σχεδίαζε να εξαπολύσει τις επιθέσεις της εναντίον ισραηλινών πολιτών. Η Χεζμπολάχ θα εκτοξεύσει σύντομα ρουκέτες και πιθανόν πυραύλους και UAV προς το ισραηλινό έδαφος», πρόσθεσε.

Ακόμη, ανέφερε: «Ακριβώς δίπλα από τα σπίτια των Λιβανέζων πολιτών στο νότιο Λίβανο, μπορούμε να δούμε ότι η Χεζμπολάχ ετοιμάζεται να εξαπολύσει μια εκτεταμένη επίθεση στο Ισραήλ, θέτοντας σε κίνδυνο τους Λιβανέζους πολίτες. Προειδοποιούμε τους αμάχους που βρίσκονται στις περιοχές όπου δρα η Χεζμπολάχ, να απομακρυνθούν άμεσα από τον κίνδυνο για τη δική τους ασφάλεια».

“In a self-defense act to remove these threats, the IDF is striking terror targets in Lebanon, from which Hezbollah was planning to launch their attacks on Israeli civilians.”

Listen to an update from IDF Spokesperson, RAdm. Daniel Hagari, regarding Hezbollah’s plans to attack… pic.twitter.com/fKvbUVSmbT

— Israel Defense Forces (@IDF) August 25, 2024