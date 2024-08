Το ημερολόγιο έγραφε 28 Οκτωβρίου 2023, όταν ο Μάθιου Πέρι βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Λος Άντζελες – ένα νέο που σκόρπισε τη θλίψη στον χώρο του κινηματογράφου και όχι μόνο. Δύο μήνες μετά, η ιατροδικαστική έκθεση αποκάλυπτε ότι ο γνωστός ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή εξαιτίας της υπερβολικής χρήσης κεταμίνης και άλλων ουσιών.

Μια είδηση που δεν έσκασε σαν βόμβα. Άλλωστε, ο ίδιος ο Μάθου Πέρι είχε φροντίσει να αποκαλύψει τον εθισμό του στην κεταμίνη, έναν χρόνο πριν το θάνατό του. Μάλιστα, στα απομνημονεύματά του με τίτλο «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing» είχε αφιερώσει πολλές σελίδες στην ουσία που του πήρε τη ζωή.

Τώρα, μετά τις πέντε συλλήψεις για τον θάνατό του, ήρθαν ξανά στο προσκήνιο τα λόγια του Πέρι για την κεταμίνη και τι σήμαινε για εκείνον. «Σαν να σε χτυπάνε στο κεφάλι με ένα τεράστιο φτυάρι ευτυχίας» είχε γράψει, προτού συμπληρώσει πως «η κεταμίνη έμοιαζε σαν μια γιγάντια εκπνοή. Με έβαζαν σε ένα δωμάτιο, καθόμουν, μου φορούσαν ακουστικά για να ακούω μουσική και μου έβαζαν έναν ορό».

Matthew Perry described ketamine as ‘being hit in the head with a giant happy shovel’ before his death from the drug https://t.co/eJ4IqxGV7B pic.twitter.com/CfRyJ0ZeUO

— Page Six (@PageSix) August 23, 2024