Μπορεί αρκετοί ποδοσφαιριστές να δελεάζονται από τα μεγάλα συμβόλαια που προσφέρουν οι σύλλογοι από την Σαουδική Αραβία, όμως ο Πάουλο Ντιμπάλα δεν είναι διατεθειμένος να ακολουθήσει αυτό το δρόμο στη καριέρα του.

Ο Αργεντινός σταρ, απέρριψε πρόταση ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ για τριετές συμβόλαιο από την Αλ Καντσία. Παρά την εντυπωσιακή προσφορά, η οποία ανερχόταν σε 25 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ο 30χρονος επιθετικός αποφάσισε να παραμείνει στη Ρόμα, αποκτώντας ακόμα πιο ξεχωριστή θέση στην καρδιά των φίλων Τζαλορόσι.

Ο Ντιμπάλα, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της επιθετικής γραμμής των Ρωμαίων, προτιμά να συνεχίσει την καριέρα του σε ένα ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όπως η Serie A, παρά την οικονομική απογείωση που θα του προσέφερε η πρόταση από τη Σαουδική Αραβία.

Ο Αργεντινός επιθετικός έκανε μάλιστα μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας βίντεο με στιγμές από τη Ρόμα, στο οποίο έγραψε: «Σε ευχαριστώ, Ρόμα… Τα λέμε την Κυριακή».

Να θυμίσουμε πως ο Αργεντινός επιθετικός διανύει τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τη Ρόμα, στην οποία μεταγράφηκε από τη Γιουβέντους πριν από δύο χρόνια. Ο Ντιμπάλα μετρά 75 εμφανίσεις με τη φανέλα των Ρωμαίων, έχοντας σκοράρει 34 γκολ και μοιράσει 18 ασίστ.

