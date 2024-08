Το Δημοκρατικό κόμμα επιβεβαίωσε επίσημα ότι η Κάμαλα Χάρις είναι η υποψήφια της παράταξης για την προεδρία στις εκλογές που θα διεξαχθούν την 5η Νοεμβρίου, κάτι που θεωρείτο απλά τυπικότητα, στο συνέδριό του στο Σικάγο χθες Τρίτη το βράδυ (τοπική ώρα).

Οι σύνεδροι από όλες τις αμερικανικές πολιτείες και περιοχές για ακόμη μια φορά τάχθηκαν υπέρ της Χάρις στην ψηφοφορία, με καθαρά συμβολικό χαρακτήρα, και φόντο μουσική, φωτορυθμικά, σύντομες ομιλίες και πολλούς πανηγυρισμούς στο United Center.

Ήταν η βραδιά των Ομπάμα, με τον πρώην πρόεδρο και την πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ να ξεσηκώνουν τους συνέδρους με τις τοποθετήσεις τους.

Tonight, I’m speaking at the @DemConvention about why @KamalaHarris and @Tim_Walz are the leaders our country needs right now. Tune in: https://t.co/Py5EMx43f5

— Barack Obama (@BarackObama) August 21, 2024