Η Βικτόρια Μπέκαμ έκλεψε ήδη την παράσταση στο σαρωτικό, ταραχώδες ντοκιμαντέρ «Μπέκαμ» του Netflix, με εκείνη την viral στιγμή κατά την οποία – ομολογουμένως μετά από κάποια παρότρυνση του Ντέιβιντ – αποκάλυψε με ποιο αυτοκίνητο πήγαινε στο σχολείο (απάντηση: μια Rolls-Royce, φυσικά). Τώρα, όμως, κάνει κάτι καλύτερο: δηλαδή, παίρνει κεντρικό ρόλο στη δική της σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix.

Το ντοκιμαντέρ

Από τη δεκαετία του ’90 που έγινε ευρέως γνωστή, η Βικτόρια Μπέκαμ είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες γυναίκες στον κόσμο. Τώρα βρίσκεται σε ένα ταξίδι για να χτίσει μια αυτοκρατορία μόδας – και τώρα, οι θαυμαστές θα μπορούν να μάθουν και να δουν την ιστορία πίσω από όλα αυτά.

Στις 21 Αυγούστου, το Netflix ανακοίνωσε την έναρξη της παραγωγής μιας σειράς ντοκιμαντέρ που θα παρουσιάζει την καθημερινότητα της Μπέκαμ και την επιχείρησή της στον τομέα της μόδας και της ομορφιάς. Με αποκλειστική πρόσβαση στην ζωή της, την οικογένειά της και τους πιο κοντινούς της ανθρώπους, η σειρά εξερευνά την πορεία της στο παγκόσμιο προσκήνιο.

View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Ακολουθώντας τη σειρά ντοκιμαντέρ του συζύγου της Ντέιβιντ Μπέκαμ που καταγράφει την άνοδό του ως επιτυχημένου ποδοσφαιριστή και είδωλο της ποπ κουλτούρας, το επερχόμενο ντοκιμαντέρ υπόσχεται να σας γνωρίσει από κοντά την πρώην ποπ σταρ, καθώς συνδυάζει την επιχειρηματική και οικογενειακή της ζωή.

Η σειρά από το Studio 99 και την Dorothy St Pictures είναι παραγωγή της υποψήφιας για Emmy Nicola Howson (BECKHAM, 99, Save Our Squad, Ronnie O’Sullivan: The Edge of Everything) και της υποψήφιας για BAFTA Julia Nottingham (Pamela: a love story, The Greatest Night in Pop).

*Mε πληροφορίες από: Netflix & British Vogue | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Dan Jackson | Victoria Beckham Beauty