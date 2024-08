Εδώ και μήνες ακούγονταν έντονες οι φήμες ότι ο γάμος της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ περνάει κρίση. Και αυτές οι φήμες πήραν… σάρκα και οστά το πρωί της Τετάρτης, καθώς έγινε γνωστό ότι η pop star κατέθεσε αίτηση διαζυγίου και όπως όλα δείχνουν, σύντομα, θα πέσουν οι τίτλοι τέλους για δεύτερη φορά στη σχέση της με τον γνωστό ηθοποιό.

Ωστόσο το διαζύγιο δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η JLo. Όπως αποκάλυψε άτομο από το περιβάλλον της στη Daily Mail, η άστατη προσωπική της ζωή έχει αρχίζει να κουράζει τους στενούς της φίλους.

«Μετά από τέσσερις αποτυχημένους γάμους, οι φίλοι της πιστεύουν ότι ήρθε ο καιρός να βάλει τα πράγματα κάτω, να κοιτάξει μέσα της και να επικεντρωθεί στον εαυτό της. Να σταματήσει επιτέλους να προσπαθεί να είναι αυτό που οι άλλοι θέλουν και να ανακαλύψει ποια θέλει αυτή να είναι από εδώ και πέρα» είπε η πηγή στο βρετανικό media.

