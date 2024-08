Πριν από περίπου τρεις εβδομάδες ήταν τα γενέθλια της Τζένιφερ Λόπεζ, που τα γιόρτασε με φίλους, τούρτες και selfies, αλλά χωρίς τον Μπεν Άφλεκ – με τις φήμες να τον θέλουν την ίδια ημέρα να αγοράζει το νέο του σπίτι. Ωστόσο, όπως λέει ο σοφός λαός, η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο.

Έτσι, την Πέμπτη 15 Αυγούστου που ήταν η σειρά του γνωστού ηθοποιού να γιορτάσει τα 52α γενέθλιά του, η JLo ήταν άφαντη. Ωστόσο ούτε ο Μπεν Άφλεκ έδειξε να πέφτει στα πατώματα από την απουσία της. Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, ο εορτάζων είχε παρέα και αυτή δεν ήταν άλλη από την πρώην του Τζένιφερ Γκάρνερ.

Jennifer Garner visits ex Ben Affleck on his birthday while Jennifer Lopez gushes over her own big day https://t.co/bB3hYoWNxk pic.twitter.com/BeIogVjCte

Οι δύο ηθοποιοί, παρά το διαζύγιό τους το 2018, έχουν μια πάρα πολύ καλή σχέση και στενή φιλία, καθώς η Γκάρνερ βρίσκεται στο πλευρό του Άφλεκ στις περισσότερες στιγμές του – καλές ή κακές.

Την ίδια ώρα, η Τζένιφερ Λόπεζ, έδειχνε σε όλους ότι είναι μια χαρά. Η pop star ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, δείχνοντας τη σέξι πλευρά της, φορώντας μια εντυπωσιακή τουαλέτα Dior.

Οι θεωρίες για το τι έχει συμβεί ανάμεσα στο γνωστό ζευγάρι συνεχίζονται. Η τελευταία θέλει τον Μπεν Αφλεκ να απομακρύνθηκε από την JLo, προκειμένου να μην βάλει σε κίνδυνο τη νηφαλιότητά του. Σύμφωνα με το Radar Online, άνθρωπος κοντά στον σταρ του Χόλιγουντ, αποκάλυψε ότι ο τρόπος ζωής της pop star ήταν πολύ λαμπερός και ο Μπεν Άφλεκ ήταν αυτός που πήρε την απόφαση να χωρίσουν, γιατί φοβόταν ότι θα έπεφτε ξανά στο αλκοόλ.

Insiders say Ben Affleck left Jennifer Lopez earlier this year because her “glam lifestyle” was putting his “sobriety at risk”. Click to read more👇 https://t.co/87pJCx5AqQ

— Radar Online (@radar_online) August 13, 2024