Τζαν Γιαμάν ή ο «Φτερωτός Θεός»! Αναμφισβήτητα, τα τελευταία δυο χρόνια ο γνωστός Τούρκος ηθοποιός και μοντέλο Τζαν Γιαμάν, είναι στο επίκεντρο της δημοσιότητας, με το ταλέντο του και τη γοητεία του.

Πολύς κόσμος τον γνωρίζει μέσα από τις σειρές που έχει κάνει, από τα πρωτοσέλιδα περιοδικών αλλά και από τις φωτογραφίσεις του.

Ποιoς είναι όμως αυτός ο άντρας που έχει «κλέψει τις καρδιές» παγκοσμίως;

Γεννήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 1989 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας και ανήκει στο ζώδιο του Σκορπιού.

Έχει ολοκληρώσει το δημοτικό, το Ιταλικό Γυμνάσιο της Τουρκίας, ενώ αποφοίτησε με άριστα από το Ιταλικό Λύκειο.

Στην συνέχεια πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες με πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών και πήρε το πτυχίο από το Νομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Yeditepe το 2012.

Εργάστηκε ως δικηγόρος για έξι μήνες. Μετά από κάποια χρόνια κέρδισε σε ένα διαγωνισμό μοντέλων και συνέχισε ως ηθοποιός.

Η ζωή του Τζαν Γιαμάν

Όσο για το από που είναι, ο παππούς είναι μετανάστης από το Κόσοβο της Αλβανίας και η γιαγιά του είναι μετανάστρια από την Βόρεια Μακεδονία. Και είναι ανιψιός του προπονητή ποδοσφαίρου Φουάτ Γιαμάν.

Στον ελεύθερο του χρόνο του αρέσει να ασχολείται με το μπάσκετ, το πινγκ-πονγκ, το ράφτινγκ και το μπάντμιντον. Είναι λάτρης του νόστιμου και σπιτικού φαγητού.

Ωστόσο, για την φυσική του κατάσταση έχει ένα προσωπικό πρόγραμμα γυμναστικής και ακολουθεί μια ειδική δίαιτα για την δημιουργία των μυών του.

Κάνει πέντε φορές την εβδομάδα πυγμαχία και Cross Fit.Τα πρώτα του βήματα στο χώρο της τηλεόρασης τα έκανε το 2014 στη σειρά GonulIsleri και στη συνέχεια απέκτησε πρωταγωνιστικό ρόλο στις σειρές: Inadina Ask (2015), Hangimiz Sevmedik (2016), Dolunay (2017), Erkenci Kus (2018-19) στις οποίες άρχισε να γίνεται περισσότερο γνωστός.

Μάλιστα, έχει λάβει και το Χρυσό Βραβείο Πεταλούδας για τον καλύτερο ηθοποιό ρομαντικής κωμωδίας το 2018.

Αυτή την στιγμή πρωταγωνιστεί στην τηλεοπτική σειρά Bay Yanlis , η οποία ξεκίνησε να προβάλλεται, στις 26 Ιουνίου 2020. Έχει κάνει εξώφυλλα σε πολλά γνωστά περιοδικά, κάποια εκ των οποίων τα All Men, Instanbul Life, be Man, Men’s Health, GQ και HELLO.