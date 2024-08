Το πόσο μεγάλο ρόλο παίζουν στην υγεία μας οι διατροφικές μας συνήθειες είναι γνωστό. Άλλωστε η φράση «είμαστε ό,τι τρώμε» δεν είναι καθόλου τυχαία.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να σπάσετε το φράγμα των 100 ετών και να είστε όσο πιο ακμαίοι γίνεται, τέσσερις αιωνόβιες γυναίκες αποκαλύπτουν παρακάτω τις τροφές που επιλέγουν να εντάσσουν στη διατροφή τους και τα πράγματα που δεν κάνουν ποτέ.

Η Elizabeth Francis, ο γηραιότερος εν ζωή άνθρωπος στις ΗΠΑ που είναι 115 ετών, δήλωσε ότι τρώει «τα πάντα».

Επίσης δεν κάπνισε ποτέ και δεν πίνει αλκοόλ.

Στα 102 της χρόνια, η Deborah Szekely εξακολουθεί να βοηθάει στη λειτουργία του γυμναστηρίου και του σπα της τρεις φορές την εβδομάδα. Η Szekely ακολουθεί από την παιδική της ηλικία μια κυρίως φυτική διατροφή.

«Είμαι pescatarian και στην πραγματικότητα είχα την τύχη να μην φάω ποτέ κρέας εξαιτίας των γονιών μου», δήλωσε η ίδια.

