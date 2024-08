H Γιαπωνέζα καλλιτέχνιδα Γιαγιόι Κουσάμα δημιούργησε ένα νέο δημόσιο γλυπτό έξω από τον πιο πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό του Ηνωμένου Βασιλείου, τον Liverpool Street Station στο Λονδίνο.

To έργο «Infinite Accumulation» είναι το μεγαλύτερο γλυπτό της σε δημόσιο χώρο με μήκος 100,5 μέτρα, ύψος 10,5 μέτρα και πλάτος 12 μέτρα. Για το μνημειώδες έργο – το οποίο ήταν ανάθεση από τον φορέα Transport for London (TfL), αρμόδιο για τη λειτουργία του συστήματος μέσων μαζικής μεταφοράς, τη British Land, εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων και επενδύσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο και το διοικητικό όργανο του ιστορικού κέντρου του Λονδίνου, City of London Corporation.

Το γλυπτό αποτελείται από μια σειρά από ελικοειδείς αψίδες διακοσμημένες με ασημένιες μπάλες με καθρέφτες που θυμίζουν τη χαρακτηριστική χρήση πουά από την Κουσάμα, καθώς και το ευρέως διάσημο Narcissus Garden (Ο Κήπος του Νάρκισσου) που παρουσίασε το 1966.

Δείτε το γλυπτό «Infinite Accumulation»

1.500 πλαστικές ασημένιες σφαίρες

Η Κουσάμα εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη από την Ιαπωνία το 1958 και προσέγγισε αμέσως εμπόρους και καλλιτέχνες για να προωθήσει τα έργα της.

Ο Λούτσιο Φοντάνα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του Narcissus Garden. Αν και η Κουσάμα δεν προσκλήθηκε επίσημα να εκθέσει στη 33η Μπιενάλε της Βενετίας, σύμφωνα με την αυτοβιογραφία της, έλαβε την ηθική και οικονομική υποστήριξη από τον Λούτσιο Φοντάνα και την άδεια από τον πρόεδρο της Επιτροπής της Μπιενάλε να παρουσιάσει 1.500 πλαστικές ασημένιες σφαίρες με εξωτερικό περίβλημα από καθρέφτη στο γκαζόν έξω από το περίπτερο της Ιταλίας.

Ο τίτλος Narcissus Garden παραπέμπει σε έναν ανθρωπογενή κήπο, αναγνωρίζοντας τον εγγενή ναρκισσισμό στην επιθυμία του θεατή να δει τον εαυτό του να αντανακλάται μέσα του.

«Η Κουσάμα είναι μία από τις κορυφαίες καλλιτέχνιδες στον κόσμο και το γλυπτό της είναι το τελευταίο έργο μιας εξαιρετικής σειράς παραγγελιών σύγχρονης τέχνης για τη γραμμή Elizabeth. Οι τέχνες αποτελούν ζωτικό μέρος της επιτυχίας του Λονδίνου, βοηθώντας να μεταμορφώσουμε τους χώρους μας και να συνδέσουμε τις κοινότητές μας καθώς χτίζουμε μία καλύτερη πόλη για όλους» ανέφερε η Τζάστιν Σίμονς αντιδήμαρχος αρμόδια για τον πολιτισμό και τις δημιουργικές τέχνες.

