Εντυπωσιακά και ανησυχητικά αποτελέσματα προκύπτουν για την Αττική από την επικαιροποιημένη ανάλυση (Copernicus) των καμένων εκτάσεων από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στον Βαρνάβα και μέσα σε δύο ημέρες έφτασε να καίει το Πάτημα Χαλανδρίου και Βριλησσίων.

Το Copernicus EMS κυκλοφόρησε νέο χάρτη αποτυπώνοντας τα στρέμματα που κάηκαν με τα νέα δεδομένα να ανεβάζουν τον αριθμό σε σχεδόν 105 χιλιάδες στρέμματα.

Το Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές παρουσιάζει το χρονικό της καταστροφής από την έναρξη της μεγάλης πυρκαγιάς στις 11 Αυγούστου μέχρι και την 13η Αυγούστου.

Extra 2/n 🔥 | We can see some buildings & villages completelly surrounded by the burned area. #Wildfire near #Athens — #Varnavas, #Attica, Greece.

🟢 Vegetation 🟤 Burned areas 🟠🔴 Active hotspots 🟥 Buildings

HD/slow motion version here: https://t.co/9te3XIn6gG🧐 pic.twitter.com/5CGuvy7wEd

— Iban Ameztoy (@i_ameztoy) August 12, 2024