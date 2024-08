Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού θα μείνουν στη μνήμη του κόσμου για πολλές αναμφίβολα στιγμές. Μία από αυτές και η εμφάνιση της Αυστραλής αθλήτριας του Breakdancing που πήρε μηδέν βαθμούς για την παρουσία της, με πολλούς χρήστες των social media να την τρολάρουν για το πρόγραμμά της.

Η Αυστραλέζα σταρ του Breakdancing που προκάλεσε φρενίτιδα στο διαδίκτυο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι διδάκτωρ πανεπιστημίου που ασχολήθηκε με το άθλημα αφού της το σύστησε ο σύζυγός της.

Η 36χρονη Rachael Gunn, προκάλεσε πανζουρλισμό όταν ανέβηκε στη σκηνή κατά τη διάρκεια του πρώτου διαγωνισμού Breakdancing, με κινήσεις που συγκρίθηκαν με ένα παιδί που αναποδογυρίζει και τον Homer Simpson που τρέχει στο πάτωμα.

Judges made the right call here because what was that move lol #Olympics #Breakdancing pic.twitter.com/sXAs9AdHjX — MⓞNK BLOODY P👑s (@MonkeyBlood) August 9, 2024

Η Rachael Gunn, που συστήθηκε στον κόσμο ως «Raygun», έχασε από ανταγωνιστές με τη μισή της ηλικία στους προκριματικούς γύρους την Παρασκευή, αλλά η αναμέτρησή της με τη Γαλλίδα Syssy τράβηξε την προσοχή χιλιάδων ανθρώπων.

Η Rachael Gunn είναι, ωστόσο, η κορυφαία breakdancer της Αυστραλίας – και ειδική ερευνήτρια στο breaking. Εργάζεται για το Πανεπιστήμιο Macquarie του Σίδνεϊ ως ερευνήτρια δημιουργικών τεχνών με ειδίκευση στην «πολιτιστική πολιτική του breakdancing» και έχει διδακτορικό.

Australian Olympic breakdancer Rachael Gunn has a PhD in breakdancing and dance culture. “All my moves are original,” she told reporters after her performance. pic.twitter.com/8to8quMx9y — Michael Nayna (@MikeNayna) August 10, 2024

Μαζί με τον Jeff Dunne – γνωστό ως «J-Attack» όταν αγωνιζόταν – σήκωσε στους ώμους της τις ελπίδες της Αυστραλίας να γίνει η πρώτη Ολυμπιονίκης στο Breakdancing.

«Δεν έχει καμία ελπίδα σε αυτό το αγώνισμα»

Αλλά το πρόγραμμά της προκάλεσε σύγχυση τους τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο και τελικά έφυγε με άδεια χέρια, παρόλο που έδειξε τεχνική επιδεξιότητα και έκανε ακόμα και headstand.

«Θα μπορούσα να ζήσω όλη μου τη ζωή και ποτέ να μην σκεφτώ κάτι τόσο αστείο όσο η Raygun, η 36χρονη Αυστραλή ολυμπιονίκης breakdance», έγραψε ένας χρήστης.

«Δεν έχω ξαναδεί breaking, αλλά μπορώ ήδη να καταλάβω ότι η Raygun δεν έχει καμία ελπίδα σε αυτό το αγώνισμα», πρόσθεσε ένας άλλος.

«Το breakdancing της Raygun μοιάζει με τον 5χρονο εαυτό μου που πήγαινε στη μαμά μου και έλεγε ‘κοίτα τι μπορώ να κάνω’», σχολίασε ένας τρίτος.

There is no way I laugh harder for the rest of 2024 than after watching a 36 year old Australian college professor named Raygun «breakdance» against teenagers pic.twitter.com/OkN5OgqTNY — Your Best Friend’s Black Friend (@IAmStatMatt) August 9, 2024

H 36χρονη Rachael Gunn δεν άφησε τους haters να την επηρεάσουν και μίλησε σε ανάρτησή της στο Instagram για τη διαφορετικότητα. «Μη φοβάστε να είστε διαφορετικοί, βγείτε εκεί έξω και εκπροσωπήστε τον εαυτό σας, ποτέ δεν ξέρετε πού θα σας οδηγήσει αυτό».