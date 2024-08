Αριθμοί αδιανόητοι. 14 χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου. Επιτεύγματα που εκατομμύρια παιδιά ανά τον κόσμο ονειρεύονται, ωστόσο ελάχιστοι τα καταφέρνουν.

Ένας από αυτούς είναι ο δικός μας, Μίλτος Τεντόγλου! Ο Έλληνας αθλητής έγραψε για ακόμα μια φορά το όνομά του με χρυσά γράμματα στα βιβλία της ιστορίας αποδεικνύοντας ότι πρόκειται για μια από τις κορυφαίες μορφές του σύγχρονου αθλητισμού!

Μπορεί εκείνος να μην έμεινε ευχαριστημένος με την απόδοσή του και να ήθελε κάτι παραπάνω από το άλμα στα 8,48 μέτρα, ωστόσο αυτό ήταν αρκετό για να του «χαρίσει» το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Παράλληλα, έγινε μόλις ο δεύτερος άλτης στην ιστορία, μετά τον Καρλ Λιούις, που κατάφερε να κερδίσει back to back πρώτες θέσεις σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Αξεπέραστος!

Φυσικά, όπως ήταν αναμενόμενο, τα κατορθώματα του Τεντόγλου έφυγαν από τα σύνορα… της Γαλλίας και ταξίδεψαν σε ολόκληρο τον κόσμο, με το παγκόσμιο αθλητισμό να υποκλίνεται στο μεγαλείο του Τεντόγλου!

«Δεν μπορεί τίποτα που να μπορεί να τον σταματήσει» έγραψε ο λογαριασμός της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας στίβου, ενώ «αυτοκρατορικός» το μονολεκτικό σχόλιο στον επίσημο λογαριασμό των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.

Miltiadis Tentoglou 🇬🇷 is now a double Olympic long jump champion! 🥇🥇 #OlympicGames #Paris2024 #athletics pic.twitter.com/PyQXJlc5QU

There’s just no stopping Miltos! 😏

«Μπορεί κανείς να τον σταματήσει;» αναρωτιέται μέσα από τον επίσημους λογαριασμούς της στα social media η παγκόσμια ομοσπονδία στίβου.

Tentoglou Airlines ✈️

🇬🇷’s defending Olympic champion Miltiadis Tentoglou flies out to 8.48m in the men’s long jump final 🤯

Is anyone stopping him?#Paris2024 #OlympicGames pic.twitter.com/n7dCt1pAlM

— World Athletics (@WorldAthletics) August 6, 2024