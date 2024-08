Ολονυχτία μάχη με τις φλόγες θα δώσουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο Ρέθυμνο όπου μαίνεται από το μεσημέρι της Τετάρτης η φωτιά που ξέσπασε ανάμεσα στο Χορδάκι και τον Αγιο Ιωάννη του Δήμου Αμαρίου.

Η μεγάλη φωτιά αυτήν την στιγμή καίει σε τρία μέτωπα: Το ένα βρίσκεται προς την μεριά του Αγίου Ιωάννη και της Αγίας Παρασκευής, το δεύτερο στο Χορδάκι και Αγίου Βασιλείου και ένα τρίτο μέτωπο προς τις Μάρδες.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ έχουν εκδοθεί και δύο μηνύματα από το 112, με το δεύτερο να ζητά από τους κατοίκους της Αγίας Παρασκευής να απομακρυνθούν προς Μάνδρες.

Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, 190 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων, 45 οχήματα, ενώ μετέβησαν αεροπορικώς και 32 δασοκομάντος από την Αθήνα.

Επίσης, συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Ωστόσο, το έργο τους δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι.

«Ενώ φαινόταν πως είχε τεθεί υπό μερικό έλεγχο, οι άνεμοι δημιούργησαν νέα μέτωπα προς Άγιο Ιωάννη, Άνω Μέρος καθώς και ένα τρίτο προς Κρύα Βρύση στο δήμο Αγίου Βασιλείου», είπε ο αρμόδιος περιφερειακός σύμβουλος Μιχάλης Σαρρής.

Η περιοχή της Αγίας Παρασκευής βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και όπως είπε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο ίδιος «…απειλείται ο οικισμός, επίγειες δυνάμεις πυροσβεστών και εθελοντών και εναέρια μέσα, προσπαθούν να σώσουν τα σπίτια.

Οι φλόγες έχουν ζώσει τις αυλές των πρώτων σπιτιών προ τα μέτωπα, γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες. Το μέτωπο είναι μεγάλο, με πολλές εστίες, καίγονται χορτολιβαδικές εκτάσεις και ελαιώνες».

Το απόγευμα ο οικισμός της Αγίας Παρασκευής εκκενώθηκε καθώς η φωτιά κατευθυνόταν απειλητικά προς το χωριό. Οι περίπου δεκαπέντε ηλικιωμένοι κάτοικοι μεταφέρθηκαν στα γειτονικά χωριά Άγιος Ιωάννης και Μάνδρες.

Είχε ήδη σταλεί μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς την περιοχή Μάνδρες Ρεθύμνου.

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number

🆘 Wildfire 🔥 in the area of #Lindos #Rhodes

❗ Stay alert

‼️ Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/4kqm8yKdNr

— 112 Greece (@112Greece) August 6, 2024