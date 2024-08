Ο Νόα Λάιλς είναι ο ταχύτερος άνθρωπος του πλανήτη. O Αμερικανός σπρίντερ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, κερδίζοντας την τελευταία στιγμή τον Τζαμαϊκανό Τόμσον.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο χρυσός Ολυμπιονίκης έκανε μία συγκλονιστική ανάρτηση στα social media, τονίζοντας πως όποια δυσκολία κι αν αντιμετωπίζεις, δεν μπορεί να καθορίσει τι μπορεί να γίνεις.

«Έχω άσθμα, αλλεργίες, δυσλεξία, ADD (διαταρραχή διάσπασης προσοχής), άγχος και κατάθλιψη. Αλλά θα σου πω πως ό,τι έχεις δεν καθορίζει τι μπορείς να γίνεις. Γιατί όχι εσύ!».

I have Asthma, allergies, dyslexia, ADD, anxiety, and Depression.

But I will tell you that what you have does not define what you can become.

Why Not You!

