Μάχη με τις φλόγες σε δύο πύρινα μέτωπα στην Εύβοια δίνουν οι άνδρες της Πυροσβεστικής, ενώ νέα μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις περιοχών μεταξύ των δήμων Χαλκιδέων και Διρφύων – Μεσσαπίων απεστάλησαν από την Πολιτική Προστασία. Αυτήν τη στιγμή, το Αφράτι είναι περικυκλωμένο από τις φλόγες.

Εντολή προληπτικής εκκένωσης των οικισμών Αγίου Γεωργίου Αρμά, Καμαρίου και Καλυβιών, έδωσε η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα, μετά από εισήγηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη, με εντολή εκκένωσης προς Χαλκίδα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν κυριολεκτικά μάχη για να μην απειληθούν σπίτια.

Η φωτιά καίει εκτός ελέγχου, ενώ νωρίτερα δόθηκε εντολή εκκένωσης στους κατοίκους του οικισμού Αφράτι, στην Εύβοια. Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πισσώνας του δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων στην Εύβοια.

Είχε, δε, αποσταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίοι τους καλούσε να «παραμείνουν σε ετοιμότητα». Δυστυχώς, οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι ισχυροί, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης.

Νωρίς το απόγευμα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πισσώνας του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων Ευβοίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά κατευθύνεται νότια ενώ στο σημείο πνέουν πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι με ριπές έως 7 μποφόρ, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές κηλιδώσεις που δημιουργούν νέες εστίες.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν, 120 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, και 40 οχήματα κι από αέρος επιχειρούν, 11 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων τα δύο για συντονισμό. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ, ενώ έχουν αναπτυχθεί και δυνάμεις της ΕΛΑΣ.

Ο συντονισμός όλων των δυνάμεων πολιτικής προστασίας γίνεται από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ. Αρχικά, το 112 είχε αποστείλει μήνυμα προς τους κατοίκους του Πισσώνα, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Εντολή εκκένωσης στους κατοίκους του οικισμού Αφράτι, στην Εύβοια, δόθηκε από το 112, έπειτα από την φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης.

Συγκεκριμένα, όπως αναγράφεται στο μήνυμα, «αν βρίσκεστε στην περιοχή Αφράτι κινηθείτε προς Βασιλικό».

⚠️ Activation 112 – Emergency Number

📍#Evia

🔥 Wildfire in your area

🆘 If you are in the #Afrati #Evia area, evacuate towards #Vasiliko

‼️ Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/BNLSUpHDWQ

— 112 Greece (@112Greece) July 31, 2024