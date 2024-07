Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας Eurosport απομάκρυνε τον Μπομπ Μπάλαρντ από την ομάδα σχολιασμού του στους Ολυμπιακούς Αγώνες μετά από ένα σεξιστικό σχόλιο που έκανε για τις Αυστραλές κολυμβήτριες.

Το σχόλιο του παρουσιαστή, με εμπειρία 40 ετών, ήρθε όταν η ομάδα πανηγύριζε για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στη σκυταλοδρομία 4×100 μέτρων ελεύθερο στην κολύμβηση το βράδυ του Σαββάτου.

Σε ένα απόσπασμα που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μπάλαρντ είπε: «Λοιπόν, οι γυναίκες μόλις τελείωσαν. Ξέρετε πώς είναι οι γυναίκες… αράζουν, κάνουν το μακιγιάζ τους».

Η συμπαρουσιάστρια του Μπάλαρντ, Λίζι Σίμοντς, χαρακτήρισε το σχόλιο «εξωφρενικό».

Most of our Olympic posts will be positive, as they should be. But we must call out the bad, too. Things like this remark about Australia’s relay team who had JUST WON GOLD. It rightfully led to this commentator, Bob Ballard, being sacked.

Credit @thelifeoflyds pic.twitter.com/gmC8UJp9tt

— FW (Future Women) (@FutureWomen) July 29, 2024