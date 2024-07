Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ δεν τα κατάφερε στην πρεμιέρα της στους Ολυμπιακούς Αγώνες απέναντι στον Καναδά παρά την υπερπροσπάθεια που έκανε.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε μια μυθική εμφάνιση και παρά τη στενοχώρια δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του που εκπροσωπεί για ακόμα μία φορά την Ελλάδα σε μεγάλη διοργάνωση.

«Ένα από τα καλύτερα συναισθήματα στον κόσμο είναι να μπορέσεις να φορέσεις την φανέλα και να παίξεις για την χώρα σου» έγραψε στην ανάρτησή του στα social media ο Greek Freak.

It’s one of the greatest feelings in the world to be able to put on the jersey and play for your country 💪🏾🇬🇷🧿 @olympics #Paris2024 pic.twitter.com/IapPjWlQCO

