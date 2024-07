To να γυρίζει την πλάτη στον Μπενιαμίν Νετανιάχου μεγάλο μέρος του Δημοκρατικού Κόμματος, είναι αναμενόμενο, αλλά να σαμποτάρουν την ομιλία του στο Αμερικανικό Κογκρέσο συμπατριώτες του που κρατούσαν στα χέρια τους την ασφάλεια της χώρας σπανίζει.

Αρχηγοί της Μοσάντ, της Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, στρατηγοί, διπλωμάτες, αλλά και διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και επιχειρηματίες εκλιπαρούν με επιστολή τους το αμερικανικό Κογκρέσο, την Τρίτη 23 Ιουλίου, να μη δεχτεί την «υπαρξιακή απειλή» που λέγεται Νετανιάχου.

Ειδικότερα, στην επιστολή τους, ενόψει της ομιλίας του Νετανιάχου, ανώτεροι ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας των τελευταίων δεκαετιών χαρακτήρισαν τον Νετανιάχου «υπαρξιακή απειλή για το κράτος του Ισραήλ» εκφράζοντας «σοβαρές ανησυχίες» για τη ζημιά που η ομιλία θα προκαλούσε στους κοινούς στόχους του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Μεταξύ των 30 και πλέον αξιωματούχων που την υπογράφουν είναι ο πρώην διευθυντής της Μοσάντ, Ταμίρ Πάρντο, ο πρώην αρχηγός των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων Νταν Χαλούτζ, τον πρώην αρχηγό Άμυνας Μοσέ Γιαλόν και ο πρώην επικεφαλής της Εθνικής Ασφάλειας Ούζι Αράντ.

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας Aaron Ciechanover είναι μεταξύ αυτών, όπως και δύο πρώην πρόεδροι του Πανεπιστημίου Μπεν Γκουριόν, Αβισάι Μπράβερμαν και Ρίβκα Κάρμι. Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Morris Kahn είναι επίσης μεταξύ των υπογραφόντων.

💥Former IDF Chiefs of Staff Dan Halutz & Moshe Ya’alon, former Mossad director Tamir Pardo write Congressional leadership: “Netanyahu poses an existential threat to the State of Israel.” pic.twitter.com/I7XrZ0ts9P

— Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي (@NTarnopolsky) July 23, 2024