Το προηγούμενο διάστημα είχαν βγει διάφορα σενάρια τα οποία ήθελαν τον Κώστα Τσιμίκα να ψάχνει για την επόμενη ομάδα της καριέρας του μακριά από το Λίβερπουλ.

Ωστόσο, η ιστοσελίδα «Liverpool Echo», που ασχολείται με το ρεπορτάζ των «κόκκινων», δεν υπάρχει επιθυμία από την πλευρά του Έλληνα αριστερού μπακ να αποχωρήσει από το «Άνφιλντ».

Μάλιστα, τη νέα σεζόν ο Τσιμίκας αναμένεται να βρίσκεται κανονικά στα πλάνα του Άρνε Σλοτ και να είναι δεύτερος στην ιεραρχία της αριστερής αμυντικής πλευράς, πίσω από τον Άντριου Ρόμπερτσον.

There has currently been no desire from Kostas Tsimikas or the club to see the player leave this summer.

