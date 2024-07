Όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ στην προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια (13/7).

Ο ένοπλος που επιχείρησε να σκοτώσει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ πυροβόλησε από μια στέγη για την οποία η Μυστική Υπηρεσία είχε δηλώσει ότι βρισκόταν έξω από την περίμετρο ασφαλείας, μια μοιραία παράλειψη που δεν θα έπρεπε να έχει γίνει από την υπηρεσία, ανέφεραν δύο πρώην στελέχη της.

Δύο ντόπιοι αστυνομικοί από την Πενσιλβάνια που πήγαν να ελέγξουν μια πληροφορία για έναν ύποπτο στην περιοχή, ήταν μόνοι τους όταν ένας από αυτούς, που τον σήκωσε ο συνάδελφός του για να ελέγξει την ταράτσα, βρέθηκε αντιμέτωπος με τον ένοπλο, τον 20χρονο Τόμας Κρουκς, είπε ο σερίφης της κομητείας Μπάτλερ, Μάικλ Σλουπ.

Το γεγονός αυτό έφερε στο φως ένα τεράστιο κενό στην ασφάλεια, είπε ο Κένεθ Βαλεντάιν, πρώην ειδικός πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας: «Δεν θα έπρεπε να του επιτραπεί να ανέβει στην ταράτσα», τόνισε.

Ο Βαλεντάιν πρόσθεσε ότι η υπηρεσία θα έπρεπε επίσης να έχει κάποιον που να παρακολουθεί τις στέγες και να σταματήσει την απειλή.

Η Μυστική Υπηρεσία, που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του Τραμπ -τόσο επειδή είναι πρώην πρόεδρος όσο και επειδή είναι ξανά υποψήφιος για την προεδρία με τους Ρεπουμπλικάνους- δεν ανταποκρίθηκε σε πολλά αιτήματα για κάποιο σχόλιο. Μετά το επεισόδιο πάντως, ανέφερε ότι το κτίριο βρισκόταν σε απόσταση περίπου 140 μέτρων από τη σκηνή όπου θα μιλούσε ο Τραμπ και επομένως έξω από την ακτίνα ασφαλείας για την υπαίθρια εκδήλωση. Η τοπική και η πολιτειακή αστυνομία διαβεβαίωσαν ότι δεν ήταν δική τους ευθύνη η λήψη μέτρων ασφαλείας.

Αυτή η παράλειψη επέτρεψε στον Κρουκς να ανέβει ανενόχλητος στην ταράτσα και να πυροβολήσει τον Τραμπ -ξύνοντάς του μόνο το αυτί- με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας από τους θεατές και να τραυματιστούν άλλοι δύο.

«Η Μυστική Υπηρεσία είπε ότι το κτίριο ήταν εκτός της περιμέτρου. Αυτό δεν αληθεύει. Θα έπρεπε να είναι εντός της περιμέτρου. Πρόκειται για παταγώδη αποτυχία», είπε ένας πρώην πράκτορας σε συνέντευξη που παραχώρησε.

Trump yelling “Fight. Fight,” after getting grazed by a bullet in the ear, an inch from ending his life.

No panic. No crawling on his knees to safety. The man stands up, faces the crowd, and yells “Fight.”

Historic footage. Just incredible.

pic.twitter.com/9ERhGJaia0

— Lomez (@L0m3z) July 13, 2024