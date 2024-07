Η Ingrid Andress, μια κάντρι τραγουδίστρια και τραγουδοποιός από το Κολοράντο, έγινε viral μετά την ερμηνεία του εθνικού ύμνου στο Home Run Derby 2024 το βράδυ της Δευτέρας… για τους λάθος λόγους.

Ένα βίντεο με την ερμηνεία της έγινε trend στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας, με τους θεατές να την αποκαλούν «μία από τις χειρότερες» ερμηνείες του εθνικού ύμνου στην ιστορία.

Η 32χρονη τραγουδίστρια της κάντρι παραμόρφωσε τον εθνικό ύμνο ενώ έχασε αρκετές νότες.

Οι αντιδράσεις

Τουλάχιστον ένας παίκτης, ο Alec Bohm των Phillies, προσπαθούσε να συγκρατήσει το γέλιο του κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης.

«Τα αυτιά μου αιμορραγούν», έγραψε ένας θεατής στο X, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ήταν προηγουμένως γνωστή ως Twitter.

Πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έσπευσαν να συγκρίνουν την εμφάνιση της Andress στο Home Run Derby με την απόδοση του εθνικού ύμνου από τη Fergie στο NBA All-Star Game το 2018.

«Μία από τις χειρότερες αποδόσεις του εθνικού ύμνου που έχουν γίνει ποτέ. Η Fergie την ευχαριστεί που πήρε το βραβείο», έγραψε ένας ακόμη υπενθυμίζοντας την εξίσου κακή ερμηνεία της τραγουδίστριας Fergie στο All-Star Game του NBA το 2018.

«Ο εθνικός ύμνος της Ίνγκριντ Άντρες μπορεί να ήταν το χειρότερο πράγμα που συνέβη στην Αμερική τις τελευταίες 48 ώρες», έγραψε ακόμη ένας.

«Πεθαίνω από ντροπή», έγραψε ένας ακόμη. «Αυτό μπαίνει αμέσως στο πάνθεον των χειρότερων αθλητικών εκτελέσεων του Star Spangled Banner».

Ποια είναι η Ingrid Andress

Η Andress μεγάλωσε στο Highlands Ranch και έχει κυκλοφορήσει πολυάριθμες επιτυχίες και δύο άλμπουμ από τότε που το single «More Hearts Than Mine» έκανε το ντεμπούτο του το 2019 και έφτασε στο νούμερο 30 του Billboard Hot 100 chart το 2020.

Η τραγουδίστρια από το Κολοράντο έχει λάβει τέσσερις υποψηφιότητες για Grammy στην καριέρα της, αλλά δεν έχει κερδίσει ακόμη κανένα.

Το ESPN δημοσίευσε αρχικά ένα βίντεο της ερμηνείας της Ingrid Andress στο YouTube, αλλά το κλιπ έχει διαγραφεί από τον ιστότοπο.

