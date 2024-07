Μια ακόμη ιστορική βραδιά ήταν η χθεσινή για την Εθνική ομάδα της Ισπανίας, και συγκεκριμένα, η οποία κατάφερε να επικρατήσει της Αγγλίας, 2 – 1 στον τελικό του Euro 2024 και να κατακτήσει το τρόπαιο για 4η φορά στην ιστορία της.

Το θέαμα ήταν φυσικά πλούσιο και όχι μόνο για τους φίλαθλους. Στον κρίσιμο αγώνα βρέθηκε και ο πρίγκιπας William, προκειμένου να εμψυχώσει την χώρα του, αλλά και ο βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας.

Και οι δυο είχαν στο πλευρό ένα από τα παιδιά τους. Μαζί με τον Φελίπε, ήταν η μικρότερη κόρη του Σοφία, και όχι η Λεονόρ.

King Felipe VI of Spain, with flawless tailoring, and his youngest daughter Sofia were at Sunday’s final with Prince William, with a slight collar gap, and his eldest son George.#EURO2024 pic.twitter.com/bDpZr0p7vt

