Νεύρα φαίνεται πως προκάλεσε ο αποκλεισμός της Κροατίας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες μετά την ήττα από την Ελλάδα, καθώς δημοσίευμα στη Σερβία κάνει λόγο για τσακωμό ανάμεσα σε μπασκετμπολίστες της Εθνικές Κροατίας και Έλληνες, σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα φωτογραφίες που έγιναν γρήγορα viral και αναπαράγει το «hotsport.rs» δείχνουν τον Ζούμπατς στο δρόμο, με ορατά ίχνη αίματος στο γόνατό του.

Όλα αυτά μετά από τσακωμό των Ζούμπατς και Σάριτς με θαμώνες νυχτερινού κέντρου στην Αθήνα, όπου λέγεται πως υπήρξαν και «λεκτικές προκλήσεις».

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν υπάρξει επίσημες δηλώσεις ή επιβεβαιώσεις από την Κροατική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ή τους παίκτες σχετικά με το γεγονός.

«Ο Ίβιτσα Ζούμπατς με αίμα στα γόνατά του μετά από τσακωμό μεταξύ αυτού και μερικών άλλων Κροατών όπως ο Σάριτς σε ένα ελληνικό νυχτερινό κέντρο με μερικούς ντόπιους», αναφέρει η λεζάντα της φωτογραφίας.

Ivica Zubac with blood on his knees after him and a few other Croatian basketball players like Saric got in a fight in a Greek night club with some locals #zubac #croatia #saric #Clippers #Nuggets #OlympiacosBC #paobc #Olympics2024 pic.twitter.com/LVxzclBiQy

