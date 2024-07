«Θύελλα» αντιδράσεων, έχει προκαλέσει το τελευταίο βίντεο που έχουν αναρτήσει ο Φειδίας Παναγιώτου και ο Αλέξανδρος Κοψιάλης.

Οι δυο τους, μετά από μια συνέντευξη στο αυτοκίνητο, όπως συνηθίζεται στις «Ιδιωτικές κατακραυγές», βγήκαν στο κέντρο της Αθήνας προκαλώντας κόσμο να κάνει διάφορα challenges με αντάλλαγμα μερικά χρήματα.

Έδωσαν λοιπόν, 50 ευρώ σε κάποιον για να τρέξει ημίγυμνος φωνάζοντας «Φειδία σε λατρεύω» και να βουτήξει στο σιντριβάνι.

Eπίσης ζήτησαν από κοπέλα να βρει κάποιον μέσα σε τρία λεπτά και να τον πείσει να τον φιλήσει στο στόμα, ενώ κάλεσαν έναν άλλον νεαρό να πλησιάσει δύο κοπέλες που κάπνιζαν, να πάρει τη γόπα του τσιγάρου, να τη μασήσει και να τη φτύσει μπροστά τους, πράγμα που τελικά όντως έγινε για ακόμα ένα 50αρικο. Όλα αυτά για χάρη των views…

Το βίντεο που μετρά πάνω από 270.000 προβολές στο Youtube έχει προκαλέσει αίσθηση τόσο για τις εξευτελιστικές δοκιμασίες, που υπέβαλλαν τους έφηβους, όσο και για το γεγονός πως ένας εκ των δύο youtubers είναι ο Φειδίας Παναγιώτου, ο οποίος πριν ένα μήνα έκανε την μεγάλη έκπληξη κατεβαίνοντας υποψήφιος ευρωβουλευτής στην Κύπρο και εξελέγη πανηγυρικά ως τρίτη δύναμη στο νησί.

Ο 25χρονος, με βιντεάκια στο ΤikTok, ενημερώνει καθημερινά τους ακολούθους του για το πώς περνά τη μέρα του στο ευρωκοινοβούλιο, ενώ σε ένα από τα πιο πρόσφατα ζητά από τους ακολούθους του να αποφασίσουν αυτοί αν θα παραμείνει ανεξάρτητος ή θα ενταχθεί σε κάποιο κόμμα.

Σε άλλο ωστόσο, χαρακτηρίζει «λίγο φλώρικο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», ενώ εκτιμά ότι θα είναι δύσκολο να αντέξει 5 χρόνια εκεί μέσα. «Δεν θα αντέξω 5 χρόνια. Είναι δύσκολο. Είναι λίγο φλώρικο για μένα», λέει χαρακτηριστικά.

Σε άλλα βίντεο κάθεται στα έδρανα και κυκλοφορεί στους διαδρόμους 12 τα μεσάνυχτα ή δείχνει πώς λειτουργούν οι ψύκτες νερού, κάνοντας έξαλλους τους ακολούθους του, οι οποίοι στα σχόλια του υπενθυμίζουν ότι «δεν πήγε κατασκήνωση» ούτε για «να βγάζει βιντεάκια στο TikTok».

Αυτό όμως που φαίνεται να έχει κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση στον Φειδία είναι ο μισθός του ευρωβουλευτή.

«Πόσα λεφτά βγάζω ως ευρωβουλευτής;» αναρωτιέται και απαντά: «Είναι πολλά, οπότε ας αρχίσουμε με τον μισθό μου. Βάζω 8.000 ευρώ στην τσέπη μου κάθε μήνα. Επιπλέον, κάθε μέρα που έρχομαι στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο παίρνω 350 ευρώ. Εκτός από αυτά, παίρνω 30.000 ευρώ κάθε μήνα για τους μισθούς της ομάδας μου. Εαν έχω ένα γραφείο στη χώρα μου, παίρνω άλλα 5.000 ευρώ. Επιπλέον, παίρνω 4.000 ευρώ για να διαφημίζω το έργο μου στο Ευρωκοινοβούλιο και άλλα 10.000 ευρώ για να φέρνω επισκέπτες στην αίθουσα του κοινοβουλίου και να παρακολουθούν τις διαδικασίες. Εκτός αυτών, έχω και μερικά ακόμα προνόμια: Οδηγό για τις Βρυξέλες και business class ticket» .

How Much Politicians Get Paid pic.twitter.com/S8d4yXrIgd

— Fidias (@Fidias0) July 5, 2024