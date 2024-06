Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, Χασάν Νασράλα, προειδοποίησε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του ότι σε περίπτωση που οι εχθροπραξίες με τον ισραηλινό στρατό κλιμακώνονταν σε έναν ευρύτερο πόλεμο, τότε οι μαχητές του κινήματος θα αγωνίζονταν «χωρίς κανόνες» και «χωρίς περιορισμούς».

Διεμήνυσε ότι πουθενά στο Ισραήλ δεν θα υπήρχε ασφάλεια από τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ, κάνοντας λόγο ακόμη και για ενδεχόμενους στόχους στη Μεσόγειο Θάλασσα. «Ο (ισραηλινός) εχθρός γνωρίζει πολύ καλά ότι είμαστε προετοιμασμένοι για τα χειρότερα! Γνωρίζει ότι κανένα μέρος (…) δεν θα γλιτώσει από τους πυραύλους μας», είπε ο Νασράλα, συμπληρώνοντας ότι το Ισραήλ θα πρέπει «να μας περιμένει από ξηρά, θάλασσα και αέρα».

Το τηλεοπτικό διάγγελμα Νασράλα:

⚡️ Hezbollah Leader Nasrallah: «The enemy is really afraid that the resistance would invade the Galilee. This scenario remains possible in case any war were to be waged on Lebanon.» pic.twitter.com/YQx3KlddjJ

