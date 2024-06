Το πλοίο TUTOR που χτυπήθηκε από τους Χούθι με μικρά πλωτά μέσα και πυραύλους κοντά στο λιμάνι της Χοντέιντα στην Ερυθρά Θάλασσα της Υεμένης, μετέφερε κάρβουνο και υπέστη σοβαρές ζημιές.

Οι Χούθι είχαν στοχεύει το πλοίο με μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαλλιστικούς πυραύλους.

«Η πρόσκρουση του (μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας) προκάλεσε σοβαρές πλημμύρες και ζημιές στο μηχανοστάσιο», είχε δηλώσει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) για την επίθεση, η οποία ήταν η πρώτη των Χούθι που χρησιμοποίησαν με επιτυχία θαλάσσιο εκρηκτικό drone ως όπλο.

Η United Kingdom Maritime Trade Operations, η οποία ενεργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ των διαχειριστών πλοίων και των στρατιωτικών δυνάμεων και των δυνάμεων ασφαλείας, δήλωσε νωρίτερα την Τετάρτη ότι το υπό σημαία Λιβερίας Tutor έπαιρνε νερό και δεν ήταν υπό τον έλεγχο του πληρώματος, αφού υπέστη ζημιές στο μηχανοστάσιο του.

June 12 U.S. Central Command Update

In the past 24 hours, U.S. Central Command (CENTCOM) forces successfully destroyed three anti-ship cruise missile (ASCM) launchers in a Houthi controlled area of Yemen and one uncrewed aerial system (UAS) launched from a Houthi controlled area… pic.twitter.com/a8cFqWm7Ph

— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 12, 2024