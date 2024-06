Λένε ότι ποτέ δεν είναι αργά για να κυνηγήσεις τα όνειρά σου και, στον κόσμο της ψυχαγωγίας, αρκετοί αστέρες έχουν αποδείξει ότι αυτή η ρήση είναι κάτι περισσότερο από ένα σύνθημα που αναγράφεται σε μπλουζάκια και κούπες για πρωινό.

Ο Leonard Cohen, για παράδειγμα, κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ στα 33 του- η Sia ετοιμαζόταν να γιορτάσει τα 40ά γενέθλιά της όταν ο ύμνος της Chandelier της χάρισε το εισιτήριο για να γίνει παγκόσμιο αστέρι- ο Morgan Freeman έκανε επιτέλους όνομα στο Χόλιγουντ στα 50 του- και, πριν μεταλλαχθεί σε είδωλο της έβδομης τέχνης με τον Πόλεμο των Άστρων και τον Indiana Jones, ο Harrison Ford ήταν ξυλουργός από τότε που θυμόταν τον εαυτό του.

Είναι ακόμα πιο δύσκολο, δε, να αλλάξεις διαδρομή στον καλλιτεχνικό τομέα, ιδίως αφού έχεις κάνει όνομα, αλλά η Κέιτ Χάντσον το κατάφερε. Γνωστή από ταινίες όπως το Almost Famous και το How to Lose a Guy in 10 Days, η Χάτσον πήρε δυόμισι χρόνια διάλλειμα από την καριέρα της ως ηθοποιός για να αποφασίσει κάτι που σκεφτόταν από τα νιάτα της: να γίνει, δηλαδή, μουσικός σε ηλικία 45 ετών.

Ακούστε το Glorious

Το μικρόφωνο της πάει πολύ

Το Glorious, το σόλο ντεμπούτο άλμπουμ της Κέιτ Χάντσον, κυκλοφόρησε στις 17 Μαΐου και έκτοτε βρίσκεται ανάμεσα στα 10 καλύτερα άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις στα αμερικανικά charts. Χαρακτηρισμένο από το μουσικό περιοδικό Rolling Stone ως μία από τις «πιο ευχάριστες εκπλήξεις της χρονιάς», το άλμπουμ κινείται μεταξύ κλασικού ροκ, μπλουζ και κάντρι με τραγούδια γραμμένα από την ίδια την καλλιτέχνιδα, εμπνευσμένα από μουσικούς όπως η Linda Ronstadt και η Stevie Nicks.

Η τραγουδοποιός Linda Perry, η οποία είναι παραγωγός καλλιτεχνών όπως η Adele, η Christina Aguilera και η Pink, ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την απόφαση της Χάτσον να κάνει αυτό το βήμα. «Η Κέιτ θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει με τη μουσική – είναι τόσο ροκ σταρ», δήλωσε πρόσφατα στο περιοδικό People.

Ο σπόρος της συνεργασίας τους βρίσκεται σε μια σύμπτωση αντάξια των πολλών ρομαντικών κωμωδιών που έκαναν την ηθοποιό ένα κατ’ εξοχήν κομεντί είδωλο. Η Χάτσον συμφώνησε να τραγουδήσει μια εκδοχή του Firework της Katy Perry σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση του Zoom που διοργάνωσε το σχολείο του Λος Άντζελες στο οποίο φοιτά ο γιος της Linda Perry.

«Δεν είχα ιδέα ότι μπορείς να τραγουδήσεις»

Έκπληκτη από το κρυφό ταλέντο της Χάτσον όταν έτυχε να συντονιστεί, η Perry έσπευσε να έρθει σε επαφή. Είπε στη Χάτσον ότι δεν είχε ιδέα ότι μπορούσε να τραγουδήσει έτσι και τη ρώτησε αν έγραφε και τα δικά της τραγούδια. Όταν αυτή απάντησε ότι το έκανε, την κάλεσε στο στούντιό της, όπου η Χάτσον έγραψε τα 12 τραγούδια που απαρτίζουν το άλμπουμ μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες.

Η ηθοποιός παραδέχεται ότι χρειάστηκε πολλή θεραπεία για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τους φόβους της και να κάνει αυτό το βήμα. Ακόμα και όταν ήταν έτοιμη να το δοκιμάσει για πρώτη φορά, στα 30 της χρόνια, κάποιος από τη μουσική βιομηχανία, την ταυτότητα του οποίου δεν θέλει να αποκαλύψει, της είπε ότι είναι «πολύ μεγάλη» για να γίνει τραγουδίστρια.

Οι περιορισμοί που επέβαλε η πανδημία ήταν η απόλυτη επιφοίτηση: «Όταν ήρθε η Covid, ήταν σαν να λέω «Τι κάνω; Ποια είναι η ζωή μου; Τι θα συμβεί αν πεθάνω; Αυτή θα είναι η μεγάλη μου λύπη για πάντα, ότι δεν επέτρεψα στον εαυτό μου να μοιραστεί τη μουσική. Και ακόμα κι αν βρεθεί ένα άτομο που την αγαπήσει, θα σήμαινε τόσα πολλά για μένα”».

«Αν το έκανα στα είκοσί μου…»

Η Χάντσον έχει, μάλιστα, δώσει πολλά στοιχεία όλα αυτά τα χρόνια σχετικά με την αγάπη της για τη μουσική, τόσο εντός όσο και εκτός οθόνης. Στο Almost Famous (2000) – ο πρώτος της μεγάλος ρόλος στο Χόλιγουντ – υποδύθηκε μια γκρούπι. Έχει επίσης εμφανιστεί σε διάφορα μιούζικαλ (Nine, Music, Glee)- και οι πατέρες των τριών παιδιών της είναι γνωστές προσωπικότητες του χώρου: ο πατέρας του Ryder είναι ο Chris Robinson, ο τραγουδιστής των Black Crowes- ο πατέρας του Bingham είναι ο Matt Bellamy, ηγέτης του διάσημου ροκ συγκροτήματος Muse, και ο πατέρας της Rani είναι ο σημερινός της σύντροφος, Danny Fujikawa, ο οποίος έκανε και την παραγωγή του άλμπουμ Glorious.

Από τη Σερ μέχρι τη Σκάρλετ Γιόχανσον, από τη Τζένιφερ Λόπεζ μέχρι τη Τζούλιετ Λιούις, ο κατάλογος των διάσημων ηθοποιών που έχουν δοκιμάσει τις δυνάμεις τους στη μουσική είναι μακρύς, αν και με ανάμεικτα αποτελέσματα. Αλλά στην περίπτωση της Χάτσον, προκαλεί έκπληξη το πόσο αργά έκανε το βήμα. Κόρη της διάσημης Goldie Hawn και του μουσικού Bill Hudson, ήταν μόλις παιδί όταν οι γονείς της χώρισαν.

Στη συνέχεια μεγάλωσε από τη μητέρα της και τον πατριό της, τον όχι λιγότερο διάσημο Kurt Russell. Ακριβώς η καταγωγή της και ο συνακόλουθος έλεγχος από τα μέσα ενημέρωσης ήταν αυτός που την εμπόδισε να κυνηγήσει το όνειρό της για τόσο πολύ καιρό. «Αν το έκανα αυτό στα τέλη των είκοσι μου, νομίζω ότι θα ήταν πολύ δύσκολο για μένα να μην παρασυρθώ κατά κάποιον τρόπο σε αυτά που έλεγε ο κόσμος», είπε.

Ηθοποιός, ροκ σταρ και επιχειρηματίας

«Και σε αυτή την ηλικία και στο σημείο που βρίσκομαι στη ζωή μου, δεν έχω πια τον ίδιο φόβο απόρριψης. Θέλω πραγματικά να το μοιραστώ. Αναγνωρίζω ότι δεν πρόκειται να τους κερδίσεις όλους. Αλλά δεν μπορώ να καθοδηγούμαι από αυτόν τον φόβο, αλλιώς δεν θα έβαζα ποτέ τέχνη στον κόσμο» ξεκαθαρίζει.

Αν και στερήθηκε για τόσο καιρό τη μουσική καριέρα, η Χάτσον έχει αποδειχθεί ότι είναι μία από τις πιο ενεργές επαγγελματικά διασημότητες στους λόφους του Λος Άντζελες. Με την πάροδο των ετών, έχει καταφέρει να συνδυάσει μια λίγο πολύ σταθερή καριέρα στο Χόλιγουντ με ένα επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο αντάξιο του πιο πεινασμένου λύκου της Wall Street. Εκτός από την Fabletics, μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 2013 και ειδικεύεται στην αθλητική μόδα με πρωταγωνιστικό προϊόν τα κολάν, βρίσκεται επίσης πίσω από μια σειρά καλλυντικών, συμπληρωμάτων διατροφής και βιταμινών με την ονομασία Inbloom.

Το 2019, προστέθηκε στη φουρνιά των ηθοποιών που είναι χορηγοί μιας μάρκας αλκοολούχων ποτών με την King St. Vodka, αντικατοπτρίζοντας το πάθος της για τα κοκτέιλ. Παρόλα αυτά η Χάτσον επιμένει ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τις οθόνες μας σύντομα. Για αρχή, εκκρεμεί η κυκλοφορία του ψυχολογικού θρίλερ Shell, στο οποίο πρωταγωνιστεί μαζί με την Elisabeth Moss και την Kaia Gerber – μια φουτουριστική ταινία στην οποία η εμμονή με τη νεότητα και την ομορφιά έχει φτάσει στα άκρα- και υποδύεται την ιδιοκτήτρια μιας παγκοσμίου φήμης επαγγελματικής ομάδας μπάσκετ στο Running Point, τη νέα κωμική σειρά της Mindy Kaling (The Office) για το Netflix.

*Με στοιχεία από elpais.com