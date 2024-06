Όλοι μας βρισκόμαστε ή θα θέλαμε να βρισκόμαστε σε μία συνεχή μετακίνηση. Όχι από αυτές που πρέπει αλλά από τις άλλες που μας ταξιδεύουν καθημερινά ή στις διακοπές μας σε όμορφους προορισμούς. Αυτό μπορεί να είναι η αποφοίτηση του παιδιού μας από το δημοτικό, ένα road trip με τους φίλους ή μια ημερήσια απόδραση με τον σύντροφό μας.

Οι διαδρομές άλλωστε είναι πολλές, καθημερινές και σχετίζονται με όλα όσα κάνουμε. Θα πάρουμε το αυτοκίνητό μας για να πάμε στη δουλειά, στη σχολή, στο ταξίδι, στη συναυλία και στο θέατρο, στο μπαράκι και στο θερινό σινεμά, στους αγαπημένους μας, για τα απαραίτητα ψώνια.

Σε κάθε μικρό και μεγάλο ταξίδι που κάνουμε, είτε μόνοι, είτε με συντροφιά, θα πρέπει να αισθανόμαστε ασφαλείς και σίγουροι για να το ζήσουμε όπως πρέπει. Και αυτό το «πρέπει» για τον καθένα είναι ξεχωριστό. Η Μένια έχει ανάγκη από ένα αυτοκίνητο πόλης, ιδανικά θα το ήθελε υβριδικό ή ηλεκτρικό, για να ανταποκρίνεται στις περιβαλλοντικές ανησυχίες της, ενώ ο Νίκος ονειρεύεται ένα μεγάλο SUV για να κάνει αυτό το road trip με την οικογένεια στη βόρεια Ιταλία που βρίσκεται σταθερά στη λίστα “100 Things To Do Before Ι Die”.

Ο κάθε ένας από εμάς, για όλα αυτά τα ταξίδια της ζωής, άλλες φορές με παρέα την καλύτερη μουσική, άλλες με κάποιον δικό μας άνθρωπο συντροφιά, χρειάζεται το κατάλληλο όχημα. Και εκεί ερχόμαστε στην ανανεωμένη Avis που προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες για κάθε ανάγκη μετακίνησης.

Με την Avis, κάθε διαδρομή είναι ένα συναρπαστικό, άνετο και ασφαλές ταξίδι. Η ανανεωμένη -ακόμα πιο φιλική προς τον χρήστη- ψηφιακή της πλατφόρμα, www.myavis.gr όπως θα διαπιστώσετε, έχει σύγχρονο σχεδιασμό και αισθητική και μας προσκαλεί όλους, ιδιώτες και επαγγελματίες, να τη γνωρίσουμε.

Το Avis Leasing γίνεται η Avis Λύση μετακίνησης.

Σήμερα μπορείτε να απολαύσετε ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο, χωρίς να περιμένετε μήνες, μέσα σε λίγες ημέρες από την υπογραφή των συμβολαίων. Οι προσφορές είναι πολλές, από διαφορετικές κατηγορίες που εξυπηρετούν όλες τις ανάγκες μετακίνησης. Με σταθερό μηνιαίο μίσθωμα που περιλαμβάνει όλα τα έξοδα χρήσης και είναι μικρότερο από τη δόση ενός δανείου, ο κάθε πελάτης απολαμβάνει το αυτοκίνητο που πάντα ονειρευόταν.

Το Avis Leasing δεν αφορά μόνο επαγγελματίες και εταιρείες, αλλά τον οποιοδήποτε που θέλει ένα ολοκαίνουργιο ποιοτικό αυτοκίνητο χωρίς να σκέφτεται όλες τις υποχρεώσεις που έρχονται μαζί. Οι υποχρεώσεις που γίνονται τα πλεονεκτήματα που έχει μία Leasing επιλογή, γιατί σου προσφέρει: πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, κάλυψη έκτακτων εξόδων, πλήρης κάλυψη service & αλλαγής ελαστικών, οδική βοήθεια, αυτοκίνητο αντικατάστασης, υπηρεσία Pick Up & Delivery, δυνατότητα διαχείρισης του αυτοκινήτου από το My Avis App και πολλά ακόμα. Αφήνουμε λοιπόν τις υποχρεώσεις και μένουμε στις εμπειρίες που θα ζήσουμε με το νέο μας αυτοκίνητο.

Με το Avis Leasing, ο κάθε πελάτης έχει ευελιξία να επιλέξει συμβόλαιο από δύο έως πέντε χρόνια, ενώ στο τέλος του συμβολαίου υπάρχει πάντα δυνατότητα εξαγοράς.

Avis Easy Leasing 100% online!

Από το ΜyΑvis.gr, μπορούμε από την άνεση του καναπέ μας, να αποκτήσουμε το επόμενο ολοκαίνουργιο αυτοκίνητό μας. Πλέον, το Avis Easy Leasing γίνεται ακόμα πιο γρήγορο, χωρίς επιπλέον διαδικασίες, απλά και 100% online, σε μόλις τέσσερα βήματα:

Επιλογή αυτοκινήτου (το πιο συναρπαστικό βήμα) Δημιουργία λογαριασμού Υποβολή δικαιολογητικών Υπογραφή και πληρωμή

…και με τα δικαιολογητικά;

Πολλοί θα αναρωτηθούν πώς θα γίνει η υποβολή δικαιολογητικών. Η Avis είναι η πρώτη εταιρεία leasing που παρέχει ευκολία στους πελάτες με απευθείας διασύνδεση με την υπηρεσία Know Your Customer (eGov- KYC). Επιλέγοντας τη βεβαίωση των στοιχείων του μέσω του eGov- KYC, ο ενδιαφερόμενος εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο από την υποβολή εγγράφων και ολοκληρώνει τη διαδικασία με απλό και άμεσο τρόπο.

Το αυτοκίνητο για τους περισσότερους είναι το μέσο για να ξεφύγουν από την καθημερινότητα.

Η αυτονομία μετακίνησης είναι απαραίτητη για να νιώθουμε πιο ελεύθεροι και όταν αυτή γίνεται με το ονειρεμένο μέσο, χωρίς δεσμεύσεις, μένει σε εμάς μόνο να ζήσουμε το ταξίδι με όλες τις εμπειρίες που έχει να μας προσφέρει. Σε αυτό η Avis βρίσκεται δίπλα μας συνοδοιπόρος, για να κάνει κάθε διαδρομή μοναδική.