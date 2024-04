Μάχη κατά της διαφθοράς φαίνεται πως έχει ξεκινήσει ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς σε μια από τις πιο σημαντικές υποθέσεις δωροδοκίας που αφορούν τον στρατό από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία πριν από δύο και πλέον χρόνια, συνελήφθη ο υφυπουργός Άμυνας, Τιμούρ Ιβάνοφ.

Ο Ιβάνοφ θεωρείται ο πιο στενός σύμμαχος του υπουργού Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού, έχοντας συνεργαστεί μαζί του σε διάφορες υπηρεσίες και θέσεις για περισσότερο από μια δεκαετία, προκαλώντας έτσι συζητήσεις και φουντώνοντας τις φήμες για πιθανές εκκαθαρίσεις στην ελίτ του Κρεμλίνου.

Ο υφυπουργός Άμυνας είχε βρεθεί στο επίκεντρο λόγω της πολυτελής ζωής του ιδίου και της οικογένειάς του και χαρακτηρίζεται ως ένας από τους πλουσιότερους στη ρωσική ελίτ με αποτέλεσμα να έχει γίνει αντικείμενο ερευνών από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Απόφοιτος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας, ο 48χρονος Ιβάνοφ είχε εργαστεί στην πυρηνική βιομηχανία της Ρωσίας στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ενώ διετέλεσε αναπληρωτής κυβερνήτης της περιοχής της Μόσχας υπό τον Σοϊγκού το 2012. Αφού ο Σοϊγκού διορίστηκε υπουργός Άμυνας στα τέλη του 2012, ο Ιβάνοφ διορίστηκε διευθύνων σύμβουλος της κατασκευαστικής εταιρείας Oboronstroy του υπουργείου Άμυνας το 2013 μέχρι να πάρει τη θέση του υφυπουργού Άμυνας τον Μάιο του 2016.

Σύμφωνα με το ερευνητικό πρακτορείο Dossier, ο Ιβάνοφ είχε κερδίσει την εύνοια του Σοϊγκού επειδή φέρεται να πλήρωνε για δημοσιεύσεις στα μέσα ενημέρωσης που ενισχύουν τη δημόσια εικόνα του.

«Είναι δύσκολο να βρει κανείς αξιωματούχο που έχει κάνει περισσότερα για τον Σοϊγκού από τον Ιβάνοφ», ανέφερε μιλώντας στον Guardian υπό το καθεστώς της ανωνυμίας ένας πρώην συνάδελφος του Ιβάνοφ μετά την είδηση της σύλληψής του.

«Πρόκειται για μια επίθεση στο κύρος του Σοϊγκού. Αλλά ο Σοϊγκού έχει ξεπεράσει και άλλες καταιγίδες στο παρελθόν», προσέθεσε.

Το Forbes Russia το 2018 κατέταξε τον Ιβάνοφ μεταξύ των πλουσιότερων μελών της στρατιωτικής ελίτ και της ελίτ των δυνάμεων επιβολής του νόμου της χώρας, εκτιμώντας την καθαρή αξία της οικογένειάς του σε 136,7 εκατομμύρια ρούβλια (1,5 εκατομμύρια δολάρια).

«Ήταν γνωστός ως ο βασιλιάς της μίζας, ήταν ένα ανοιχτό μυστικό στο υπουργείο Άμυνας», δήλωσε ο πρώην αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας. Το πραγματικό ερώτημα είναι γιατί συνελήφθη τώρα», πρόσθεσε.

Ο Ιβάνοφ τελεί υπό κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την Ε.Ε. από το 2022, όταν η Ρωσία εξαπέλυσε μια πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία. Η Ε.Ε. έχει επιβάλει κυρώσεις στον Ιβάνοφ ως ανώτατο αξιωματούχο του υπουργείου Άμυνας, υπεύθυνο για την κατασκευή στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Ο Ιβάνοφ, ως αξιωματούχος ήταν αρμόδιος για έργα στρατιωτικών υποδομών, επέβλεπε τις κατασκευές και τη στέγαση όπως στρατιωτικούς στρατώνες, βάσεις υποβρυχίων και στρατιωτικών αεροδρομίων, καθώς και νοσοκομείων και παιδικών σταθμών. Ακόμα ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση ακινήτων, τις υποθήκες και τις προμήθειες για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Στο πλαίσιο του ρόλου του, ο Ιβάνοφ πιστώθηκε ότι φρόντισε για την κατασκευή του στρατιωτικού θεματικού πάρκου Patriot Park του υπουργείου Άμυνας, το οποίο άνοιξε το 2016, καθώς και του κεντρικού καθεδρικού ναού των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων που βρίσκεται στους χώρους του πάρκου, ο οποίος εγκαινιάστηκε το 2020.

Ο Ιβάνοφ συνδέθηκε με την υψηλού προφίλ ανοικοδόμηση της ουκρανικής πόλης Μαριούπολη από τη Ρωσία, η οποία έχει καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις μετά από μια καταστροφική πολύμηνη πολιορκία.

Μάλιστα έχει κατηγορηθεί από ακτιβιστές ότι τα τεράστια ποσά που ξοδεύονται στον πόλεμο στην Ουκρανία έχουν δώσει στους αξιωματούχους νέες ευκαιρίες να πλουτίσουν μέσω μυστικών συμφωνιών προμηθειών.

«Ο Τιμούρ Ιβάνοφ είναι μια προσωπικότητα υψηλού προφίλ στη Ρωσία και έχει συμμετάσχει σε πολλά μεγάλα έργα, συμπεριλαμβανομένων πολλών προσπαθειών ανοικοδόμησης στη Μαριούπολη», δήλωσε στο Newsweek ο Πέκα Καλιονιέμι, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Τάμπερε της Φινλανδίας.

«Είναι βέβαια αδύνατο να γνωρίζουμε τους πραγματικούς λόγους της σύλληψής του, αλλά αυτό θα μπορούσε να σχετίζεται με τις αποκαλύψεις που έκανε το Ίδρυμα κατά της Διαφθοράς του Ναβάλνι, οι οποίες έδειξαν τον Ιβάνοφ και τη σύζυγό του σε αρκετά κακό φεγγάρι», δήλωσε ο Καλιονιέμι.

Αρκετά ανεξάρτητα ρωσικά μέσα ενημέρωσης έχουν ισχυριστεί ότι ο Ιβάνοφ και η οικογένειά του απέκτησαν τεράστιο πλούτο μέσω μίζας σε συμβάσεις που είχε εξασφαλίσει στο υπουργείο και ζούσαν μια πλούσια ζωή στο εξωτερικό που περιελάμβανε πολυτελή αυτοκίνητα, κοσμήματα και ακριβά ακίνητα.

Τον Δεκέμβριο του 2022, η ερευνητική ομάδα του αείμνηστου αντιπολιτευόμενου Αλεξέι Ναβάλνι ανέφερε ότι είχε αποκτήσει χιλιάδες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διέρρευσαν από τη σύζυγο του Ιβάνοφ, Σβετλάνα Μανιόβιτς, τα οποία έδειχναν έναν πολυτελή τρόπο ζωής πολύ πέρα από αυτό που μπορούσε να καλύψει ο επίσημος μισθός του.

Ακόμα ανέφεραν ότι είχε ξοδέψει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε πολυτελή αυτοκίνητα, κοσμήματα, ρούχα, πάρτι και ενοικίαση ακριβών ακινήτων και γιοτ στη νότια Γαλλία.

Fantastic investigative work by @teamnavalny led to arrest of Timur Ivanov, a Russian deputy minster of defense. The thoroughly corrupt generals is a pillar of the Putin’s regime; massive military spending as means of stealing money was a major reason for the war. pic.twitter.com/r3vVKAzYjt

— Konstantin Sonin (@k_sonin) April 23, 2024