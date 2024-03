Τον τρόμο με τα μάτια τους έζησαν οι επιβάτες τρένου στο Λονδίνο, όταν αντίκρισαν έναν άνδρα να επιτίθεται σε επιβάτη και να τον μαχαιρώνει προτού τραπεί σε φυγή.

Ο κουκουλοφόρος χτύπησε με την τεράστια λεπίδα του το θύμα, ενώ οι τρομαγμένοι επιβάτες φώναζαν «σταματήστε το τρένο τώρα».

Οι αστυνομικοί εξακολουθούν να αναζητούν τον άνδρα που φέρεται να επιτέθηκε στον επιβάτη και καλούν τους μάρτυρες να παρουσιαστούν.

Στα τρομακτικά πλάνα, ένας θεατής ακούγεται να φωνάζει «γ@μώτο, σταματήστε το τρένο τώρα».

Στη συνέχεια ο μάρτυρας λέει: «Είμαι στο τρένο για το Beckenham Junction και αυτός ο άνδρας μαχαιρώνει κάποιον μέσα στο τρένο».

Happened on the train to Victoria station between Shortlands and Beckenham today

A man with a knife attacking a person on the train.. pic.twitter.com/tjVtoDSGlF

— London & UK Street News (@CrimeLdn) March 27, 2024