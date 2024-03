Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο πρώην γερουσιαστής των ΗΠΑ Τζο Λίμπερμαν (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Joshua Roberts), ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο θάνατός του οφείλεται σε επιπλοκές έπειτα από ατύχημα (πτώση), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

We mourn the loss of Senator Joseph Lieberman, who has passed away at the age of 82. His impactful presence in American politics leaves a lasting legacy for us to reflect upon. Let us remember his dedication to leadership and service. #RestinPeace #JosephLieberman #Senator #Re … pic.twitter.com/Qt1G8ta3g3

«Η αγαπημένη σύζυγός του Χαντάσα και μέλη της οικογενείας του βρίσκονταν στο πλευρό του» στις τελευταίες του στιγμές, αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο Τζο Λίμπερμαν ήταν υποψήφιος αντιπρόεδρος του Αλ Γκορ στις εκλογές του 2000, τις οποίες κέρδισε ο ρεπουμπλικάνος Τζορτζ Μπους ο νεότερος.

Αν και δημοκρατικός, είχε ταχθεί στο πλευρό της κυβέρνησης του Τζορτζ Ο. Μπους ως προς το θέμα του πολέμου στο Ιράκ, μια θέση που προκάλεσε τη δυσαρέσκεια στους προοδευτικούς ψηφοφόρους του Δημοκρατικού Κόμματος στο Κονέκτικατ.

Statement by President George W. Bush on former U.S. Senator Joseph Lieberman:

«Laura and I are saddened by the loss of Joe Lieberman. Joe was as fine an American as they come and one of the most decent people I met during my time in Washington. As a Democrat, Joe wasn’t afraid…

— George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) March 27, 2024