Παρέμβαση υπέρ των Παλαιστινίων πραγματοποίησε ομάδα ατόμων στη στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας, με την οποία κορυφώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Με παλαιστινιακές σημαίες στα χέρια, διαδηλωτές μπήκαν μπροστά από τα άρματα, στην Πανεπιστημίου, κατά τη διάρκεια της παρέλασης, σε μια συμβολική κίνηση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, ο οποίος εξοντώνεται από τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα.

Η αστυνομία προχώρησε σε συνολικά οκτώ προσαγωγές για προσπάθεια παρεμπόδισης της παρέλασης.

Το βίντεο αναπαράγει και το Quds News Network που σχετίζεται με τη Χαμάς.

«Ακτιβιστές που κυματίζουν σημαίες της Παλαιστίνης σταματούν για λίγο την ελληνική εθνική παρέλαση, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα, πριν κατασταλούν από την αστυνομία», αναφέρει το μέσο.

Activists waving flags of Palestine stop the Greek National Parade, held today in Athens, for a while before being quelled by police. pic.twitter.com/uQ2RVGRofO

— Quds News Network (@QudsNen) March 25, 2024