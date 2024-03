Η 32χρονη Kristel Candelario καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, αφού εγκατέλειψε το μωρό της για 10 ημέρες προκειμένου να πάει διακοπές, με αποτέλεσμα αυτό να πεθάνει από ασιτία και αφυδάτωση.

Οι εισαγγελείς είπαν ότι άφησε το νήπιο μόνο του σε ένα παιδικό καρεκλάκι στο σπίτι τους στο Κλίβελαντ του Οχάιο τον Ιούνιο, ενώ εκείνη ταξίδευε στο Ντιτρόιτ και το Πουέρτο Ρίκο.

Όταν επέστρεψε από το ταξίδι της, η 16 μηνών Jailyn δεν ανταποκρινόταν και κάλεσε την αστυνομία. Άλλαξε τα ρούχα του παιδιού της πριν φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και λίγο αργότερα διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Το νήπιο ήταν «εξαιρετικά αφυδατωμένο» τη στιγμή του θανάτου του, δήλωσαν οι εισαγγελείς και οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν ότι πέθανε από ασιτία και αφυδάτωση. Ζύγιζε 13 κιλά —περίπου επτά κιλά λιγότερα από αυτά που είχαν καταγραφεί στην τελευταία της επίσκεψη σε γιατρό περίπου δύο μήνες πριν—, δήλωσε τη Δευτέρα στο δικαστήριο η Elizabeth Mooney, η αναπληρώτρια ιατροδικαστής της κομητείας Cuyahoga.

Ο δικαστής Brendan Sheehan του Common Pleas Court της κομητείας ότι ο θάνατος του μικρού παιδιού «δεν ήταν απλώς μια αβλεψία» και είπε στην Candelario ότι είχε αρκετές ευκαιρίες να παρέμβει και να σώσει τη ζωή της κόρης της.

«Διαπράξατε την υπέρτατη πράξη προδοσίας, αφήνοντας το μωρό σας τρομοκρατημένο, μόνο του, απροστάτευτο, να υποστεί αυτό που άκουσα ότι ήταν ο πιο φρικτός θάνατος που μπορεί να φανταστεί κανείς, χωρίς τροφή, χωρίς νερό, χωρίς προστασία» είπε ο δικαστής και κατηγόρησε επίσης την 32χρονη ότι δεν έδειξε «καμία μεταμέλεια», σύμφωνα με την Washington Post.

Στο δικαστήριο τη Δευτέρα, συνέκρινε την ισόβια κάθειρξη της Candelario με τον εγκλεισμό που πρέπει να υπέστη η κόρη της πριν από τον θάνατό της.

«Η μόνη διαφορά θα είναι ότι η φυλακή θα σε ταΐζει τουλάχιστον και θα σου δίνει υγρά που της αρνήθηκες», είπε.

Η Candelario έχει επίσης μια μεγαλύτερη κόρη. Δεν είναι σαφές πού βρισκόταν την περίοδο των διακοπών της μητέρας της τον Ιούνιο.

Ο δικηγόρος της δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα σχολιασμού. Κατά την καταδίκη της, είπε ότι η Candelario υπέφερε από κατάθλιψη και προβλήματα ψυχικής υγείας, αν και κρίθηκε ικανή να δικαστεί.

