Αυλαία για το 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 2024, το οποίο ολοκληρώθηκε μετά από 11 ημέρες με την απονομή των βραβείων. Ο Χρυσός Αλέξανδρος δόθηκε στο ιρανικό ντοκιμαντές «Ο Κλεμμένος Πλανήτης μου της Φαραχνάζ Σαριφί».

Η σκηνοθέτρια δεν κατάφερε να βρεθεί στο Θεσσαλονίκη καθώς της έχει αφαιρεθεί το διαβατήριο, όπως συνέβη και σε άλλες περιπτώσεις συντελεστών ταινιών για το Ιράν αλλά και το Ιράκ.

Τα «Αδέσποτα σκυλιά» της Ελίνας Ψύκου με την αφίσα που προκάλεσε πολλές εντάσεις και έντονη κριτική για το περιεχόμενο του ντοκιμαντέρ απέσπασε την ειδική μνεία της κριτικής επιτροπής στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα.

Τον Αργυρό Αλέξανδρο στο ίδιο τμήμα κέρδισε το «Δάσος» της Πολωνής Λίντια Ντούντα.

Κερδισμένο και το ελληνικό «Tack» της Βάνια Τέρνερ, που παρουσιάζει τις καταγγελίες με της Σοφίας Μπεκατώρου και μιας ακόμη αθλήτριας προς τον προπονητή τους για σεξουαλική παρενόχληση και βιασμό αποσπώντας 5 βραβεία.

Το επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 ταινίες άνω των 70 λεπτών. Η ταινία που κερδίζει τον Χρυσό Αλέξανδρο μπαίνει αυτομάτως στη λίστα προεπιλογής για το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.

Την κριτική επιτροπή αποτελούν: Βάλερυ Κοντάκου (σκηνοθέτρια και παραγωγός) Ρέιτσελ Λέα Τζόουνς (σκηνοθέτρια και παραγωγός) Σουντίπ Σάρμα (προγραμματιστής φεστιβάλ).

Χρυσός και Αργυρός Αλέξανδρος

Το βραβείο «Χρυσός Αλέξανδρος», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 12.000€, απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

O κλεμμένος πλανήτης μου της Φαραχνάζ Σαριφί

Σκεπτικό: Μία καλοφτιαγμένη και συγκινητική πραγματεία σε πρώτο πρόσωπο, η οποία επιβεβαιώνει ότι κάθε πολιτική πραγματικότητα έχει μια υπό-πραγματικότητα από πίσω, καθώς και ότι η αντίσταση μπορεί να πάρει πολλές μορφές, ιδίως στην ιδιωτική σφαίρα.

Ο Αργυρός Αλέξανδρος, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000€, απονεμήθηκε το ντοκιμαντέρ:

Δάσος της Λίντια Ντούντα

Σκεπτικό: Το πορτρέτο παρατήρησης μιας οικογένειας που ζει μακριά από τα ραντάρ της κοινωνίας, αλλά έρχεται αντιμέτωπη με δυνάμεις παγκόσμιας κλίμακας που φέρνουν την αδικία και τον ανθρώπινο πόνο στο κατώφλι τους. Αντί να αποστρέψει το βλέμμα, η ταινία απεικονίζει τους πρωταγωνιστές της με αντικειμενικότητα και ακρίβεια.

Ειδική μνεία απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Τα Αδέσποτα κορμιά της Ελίνας Ψύκου

Σκεπτικό: Μία αντισυμβατική εξερεύνηση δύσκολων ηθικών, φιλοσοφικών και πολιτικών ζητημάτων γύρω από το δικαίωμα να ελέγχεις το σώμα σου -τόσο στη ζωή όσο και στον θάνατο-, ανάλαφρη και επιτακτική την ίδια ακριβώς στιγμή.

Βραβεία Διαγωνιστικού Newcomers

Νέοι σκηνοθέτες δοκιμάζουν με το πρώτο ή δεύτερο ντοκιμαντέρ τους να αποτυπώσουν την πραγματικότητα με τα δικά τους μοναδικά εργαλεία. Στο διεθνές διαγωνιστικό Newcomers συμμετέχουν 12 ταινίες άνω των 50 λεπτών.

Την κριτική επιτροπή αποτελούν: Μαρία Δρανδάκη (κινηματογραφική παραγωγός), Αλίσα Κοβαλένκο (σκηνοθέτρια), Τζανλούκα Ματαρέζε (σκηνοθέτης)

Το βραβείο «Χρυσός Αλέξανδρος – Δημήτρης Εϊπίδης», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000€, απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Ποτήρι, μισογεμάτη ζωή του Ροχίερ Κάπερς

Ο Αργυρός Αλέξανδρος, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 4.000€, απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Δράκοι εναντίον δαιμόνων της Καμίλα Μάγκιντ

Ειδική μνεία απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ: Tack της Βάνιας Τέρνερ

Βραβεία διαγωνιστικού>>FILM FORWARD

Το διαγωνιστικό τμήμα >>Film Forward παρουσιάζει το έργο νέων, τολμηρών σκηνοθετών που αμφισβητούν τις συμβάσεις των κινηματογραφικών ειδών, επεκτείνοντας τα όρια της κινηματογραφικής γλώσσας. Στο διεθνές διαγωνιστικό >>Film Forward συμμετέχουν 11 ταινίες άνω των 45 λεπτών.

Την κριτική επιτροπή αποτελούν: Μπο Γουάνγκ (σκηνοθέτης), Χριστόφορος Μαρίνος (επιμελητής), Σίστερ Σιλβέστερ (εικαστική καλλιτέχνις)

Το βραβείο «Χρυσός Αλέξανδρος» του τμήματος >>Film Forward, που συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο 6.000€, απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Ρέες της Λόλα Αρίας

Ο Αργυρός Αλέξανδρος, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000€, απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Γραμμές της επιθυμίας του Τζουλς Ρόσκαμ

Ειδική μνεία απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Avant-drag! του Φιλ Ιερόπουλου

Βραβείο Διαγωνιστικού IMMERSIVE: ALL AROUND CINEMA

Το διαγωνιστικό τμήμα Immersive: All Around Cinema αγκαλιάζει δημιουργίες που αξιοποιούν τις πιο σύγχρονες νέες τεχνολογίες και παρουσιάζουν διαφορετικές όψεις μιας εκτεταμένης πραγματικότητας.

Την κριτική επιτροπή αποτελούν:Γιάννης Καντέα-Παπαδόπουλος (κριτικός κινηματογράφου), Βικτόρια Λεστσένκο (προγραμματίστρια και διοργανώτρια φεστιβάλ) , Σάρα Φερό (παραγωγός και διοργανώτρια κινηματογραφικών φεστιβάλ).

Ο Χρυσός Αλέξανδρος του διαγωνιστικού τμήματος «Immersive: All Around Cinema», ο οποίος συνοδεύεται από 2.000 ευρώ, απονεμήθηκε στην ταινία:

Αυτοκράτορας των Μαριόν Μπουρζέ και Ιλάν Τζ. Κόεν

Ειδική μνεία απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Νωπές αναμνήσεις: Το βλέμμα των Βολόντομιρ Κολμπάσα και Όντρεϊ Μόραβετς

Βραβεία Διαγωνιστικού PODCAST

Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης υπήρξε ένα από τα πρώτα κινηματογραφικά φεστιβάλ στον κόσμο που παρουσίασε Διαγωνιστικό Τμήμα Podcast, εξερευνώντας τις εκλεκτικές συγγένειες των πόντκαστ με τον κινηματογράφο.

Την κριτική επιτροπή αποτελούν:

Μαριάννα Κακαουνάκη (δημοσιογράφος και ντοκιμαντερίστρια)

Δημήτρης Κανελλόπουλος (κινηματογραφιστής)

Θεοδόσης Μίχος (δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός, podcaster, συγγραφέας)

Το Βραβείο Podcast, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 2.000 ευρώ, απονεμήθηκε στο πόντκαστ:

Δεν υπήρξε ποτέ «Φαέθων» των Μάγιας Φιλιποππούλου και Ευφροσύνης Κυριαζή

Ειδική Μνεία απονεμήθηκε στο podcast:

Άκου το ποτάμι της Νατάσσας Μπλάτσιου

Βραβείο-υποτροφία ENS Louis Lumière-Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος για Ανερχόμενο Δημιουργό Ακουστικού Ντοκιμαντέρ

Το βραβείο-υποτροφία κέρδισε η Κωνσταντίνα Σταυροπούλου για το πόντκαστ Ήχοι και ψίθυροι, ανθρώπινες ρίζες, που είχε παρουσιαστεί στην Ενότητα Nexus του Τμήματος Podcast του 64ου ΦΚΘ.

Ειδική μνεία κέρδισε η Χάρις Παγωνίδου για το πόντκαστ Αμοργός: Αναζητώντας τον τόπο μου.

Βραβείο Podcast σε Ανάπτυξη σε συνεργασία με το iMEdD

The End της Νάντια Μεχντί

Βραβείο MERMAID

Το Βραβείο Mermaid που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ: Ρέες της Λόλα Αρίας.

Ειδική μνεία απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ: Λεσβία της Τζέλης Χατζηδημητρίου

Βραβείο ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ALPHA BANK

Tο Βραβείο Προσβασιμότητας Alpha Bank, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονεμήθηκε εξ ημισείας:

Στη Λωξάνδρα, την ηρωίδα του ντοκιμαντέρ Λώξη, και στους δύο σκηνοθέτες της ταινίας, Δημήτρη Ζάχο και Θανάση Καφετζή.

Βραβείο ΕΡΤ

Tack της Βάνιας Τέρνερ

Βραβεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) απονέμει βραβείο σε ντοκιμαντέρ πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη / πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτιδος του ελληνικού προγράμματος, που πραγματοποιεί πρεμιέρα στο 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Το βραβείο αυτό συνοδεύεται από χρηματικό ποσό 3.000 ευρώ.

Το βραβείο απονεμήθηκε εξ ημισείας στα ντοκιμαντέρ:

Πανελλήνιον των Σπύρου Μαντζαβίνου και Κώστα Αντάραχα και Λεσβία της Τζέλης Χατζηδημητρίου

Βραβείο Διεθνούς Αμνηστίας

Όσα αφήσαμε πίσω του Μάτσεκ Χαμέλα και Αδέσποτα Κορμιά της Ελίνας Ψύκου

Βραβείο FIPRESCI σε ντοκιμαντέρ του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος

Ο κλεμμένος πλανήτης μου της Φαραχνάζ Σαριφί

Το βραβείο FIPRESCI σε ελληνικό ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους που συμμετέχει στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ απονεμέθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Tack της Βάνιας Τέρνερ

Βραβείο της ΠΕΚΚ

Πανελλήνιον των Σπύρου Μαντζαβίνου και Κώστα Αντάραχα

Βραβείο WIFT GR

Tack της Βάνιας Τέρνερ

Βραβείο WWF ΕΛΛΑΣ

Νυχτερινά των Άνιρμπαν Ντούτα και Ανούπαμα Σρινιβάσαν

ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Tack της Βάνιας Τέρνερ

Πανελλήνιον των Σπύρου Μαντζαβίνου και Κώστα Αντάραχα

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ FISCHER

Για διεθνή ταινία άνω των 50΄ το Βραβείο Κοινού Fischer «Peter Wintonick» απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Σάουντρακ για ένα Πραξικόπημα του Γιόχαν Γριμονπρές

Για διεθνή ταινία διάρκειας κάτω των 50΄ το Βραβείο Κοινού Fischer απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Το τελευταίο τραγούδι της Καμπούλ των Κέβιν ΜακΝτόναλντ και Ρούχι Χαμίντ

Για ελληνική ταινία άνω των 50΄ το Βραβείο Κοινού Fischer απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Αζήτητοι της Μαριάννας Οικονόμου

Για ελληνική ταινία διάρκειας κάτω των 50′ το Βραβείο Κοινού Fischer απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Αποχαιρετισμός: Ξαφνικά η μνήμη άρχισε να θυμάται της Άντας Πίτσου

Για ελληνική ταινία που προβάλλεται διαδικτυακά στην ενότητα Πλατφόρμα+, το Βραβείο Κοινού Fischer απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Το κομμάτι που λείπει του Άγγελου Τσάτση

Dark Waters

Το νέο βραβείο IEFTA για Καλύτερο Ντοκιμαντέρ σε Ανάπτυξη, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ. Το βραβείο απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

If These Stones Could Talk

Το Βραβείο ΕΡΤ – Thessaloniki Pitching Forum, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Survivors

Το βραβείο Eurodoc, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ και VIP συνδρομή μέλους, απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Mountain Cries

Το βραβείο Aylon Productions Digital Services (Υψηλής ποιότητας ψηφιακή μεταφορά αρχειακού υλικού, διάρκειας μίας ώρας) απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ: Women Walk Home

Το βραβείο Aylon Productions Digital Services (Υψηλής ποιότητας ψηφιακή μεταφορά αρχειακού υλικού, διάρκειας μίας ώρας) απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Women Walk Home

Το βραβείο Μεσογειακού Ινστιτούτου Κινηματογράφου προσφέρει δωρεάν συμμετοχή στο Doc Lab,

Το βραβείο 2|35 Post-Production απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ: Mailin

Το βραβείο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, που αντιστοιχεί σε χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονεμήθηκε στο πρότζεκτ: Τα Μυστικά της Κουκουβάγιας