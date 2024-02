Η αστυνομία εντόπισε ένα ακόμη πτώμα, το δέκατο, στα συντρίμμια της 14ώροφης πολυκατοικίας στη Βαλένθια της ανατολικής Ισπανίας, που καταστράφηκε από πυρκαγιά η οποία ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης από τον τέταρτο όροφο του κτιρίου που ανεγέρθηκε πριν από δεκαπέντε χρόνια στην εύπορη συνοικία Ελ Καμπανάρ, αλλά οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

Τοπικός εισαγγελέας ξεκίνησε έρευνα για να διακριβωθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος. Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν, η φωτιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα σε όλους τους ορόφους και κανένα από τα συνολικά 138 διαμερίσματα του συγκροτήματος δεν γλίτωσε από τις φλόγες.

Officials report 19 missing and 13 injured, including 6 firefighters battling burns, fractures, and smoke inhalation.

A massive fire engulfed two residential buildings in Valencia, Spain, claiming at least 4 lives.

Χθες το απόγευμα, οι αρχές έγραψαν στην πλατφόρμα Χ ότι η αστυνομία αναθεώρησε τον αριθμό των νεκρών από 10 στους 9 κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης των πτωμάτων που βρέθηκαν μέσα στο κτίριο.

Ωστόσο, σε νέα ανακοίνωσή τους στην πλατφόρμα Χ οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι σήμερα το πρωί βρέθηκε ένα δέκατο πτώμα.

